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China construiește cel mai mare baraj din lume: proiectul de 168 de miliarde de dolari ridică temeri privind riscul seismic

Baraj China

Baraj China

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 07:47

China construiește cel mai mare baraj din lume. Scopul este producerea unei cantități record de energie electrică. Totuși, proiectul provoacă îngrijorări în rândul specialiștilor, deoarece zona este una dintre cele mai sensibile la cutremure de pe planetă, notează Realitatea PLUS.

Barajul ar urma să fie construit în inima Himalayei, pe unul dintre cele mai spectaculoase și periculoase trasee ale unui fluviu asiatic. Proiectul costă până la 168 de miliarde de dolari și folosește diferența mare de altitudine a râului pentru a produce electricitate. Specialiștii avertizează că barajele și lucrările de amploare ar putea crește riscul de cutremure și inundații.  

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