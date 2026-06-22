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Extern· 1 min citire
China construiește cel mai mare baraj din lume: proiectul de 168 de miliarde de dolari ridică temeri privind riscul seismic
Baraj China
China construiește cel mai mare baraj din lume. Scopul este producerea unei cantități record de energie electrică. Totuși, proiectul provoacă îngrijorări în rândul specialiștilor, deoarece zona este una dintre cele mai sensibile la cutremure de pe planetă, notează Realitatea PLUS.
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