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Extern· 1 min citire
Franța, lovită de un nou val de caniculă. Trei morți într-o singură zi: avertismentul autorităților
Caniculă Franța/ Profimedia
Temperaturile extreme fac victime în Franța. Numai duminică, trei persoane cu vârste peste 80 de ani și-au pierdut viața din cauza caniculei, potrivit autorităților.
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