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Franța, lovită de un nou val de caniculă. Trei morți într-o singură zi: avertismentul autorităților

Caniculă Franța/ Profimedia

Caniculă Franța/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 08:59

Temperaturile extreme fac victime în Franța. Numai duminică, trei persoane cu vârste peste 80 de ani și-au pierdut viața din cauza caniculei, potrivit autorităților.

Trei persoane, cu vârste cuprinse între 80 şi 95 de ani, au murit, duminică, în departamentul Gironde, probabil din cauza căldurii extreme, a anunţat, duminică seara, prefectul departamentului, Sophie Brocas, relatează AFP.

„Astăzi, deplângem moartea a trei persoane în vârstă, cu vârste cuprinse între 80 şi 95 de ani, din Gironde, pe care serviciile de urgenţă o atribuie în prezent acestui val de căldură”, a declarat prefectul pentru la un post regional de televiziune, fără a oferi mai multe detalii pe marginea acestui subiect.

Cele trei victime, o femeie şi doi bărbaţi, au murit duminică la domiciliile lor din localităţile Cenon, Saint-Médard-en-Jalles şi Saint-Jean-d'Illac, la periferia oraşului Bordeaux, au precizat serviciile prefecturii.

Cod roșu de caniculă: autoritățile se pregătesc pentru un episod sever

Plasat sub cod roşu de duminică la prânz, departamentul Gironde se aşteaptă să înregistreze temperaturi care se apropie de 43°C de luni până miercuri, conform ultimei actualizări de la Météo-France.

Potrivit serviciului meteorologic, valul de căldură actual ar putea atinge un nivel de severitate apropiat de cel din august 2003, care a provocat aproape 15.000 de decese în Franţa.

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