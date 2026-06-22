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Peștele periculos care bagă în sperieți turiștii din Grecia: poate provoca răni grave - VIDEO

Invazie de pești periculoși în Grecia

Invazie de pești periculoși în Grecia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iun. 2026, 07:38
SursăRealitatea PLUS

Pericol pentru românii care urmează să plece pe litoralul grecesc. Autoritățile elene sunt în alertă, din cauza unei specii periculoase de pești care pot ataca turiștii în mare.

Specialiștii avertizează că peștele-balon argintiu poate provoca răni grave oamenilor, din cauza danturii sale atât de puternice, care poate sparge scoici și crustacee. În cazul unei mușcături, trebuie solicitată asistență medicală de urgență, iar rana trebuie curățată imediat cu apă curată și săpun, iar zona trebuie apăsată strâns cu un prosop curat.

În funcție de gravitatea situației, ar putea fi necesară operația sau vaccinul anti-tetanos. De asemenea, peștele balon este considerat un soi foarte toxic și nu trebuie consumat sub nicio formă la masă.

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