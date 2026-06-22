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Extern· 1 min citire
Peștele periculos care bagă în sperieți turiștii din Grecia: poate provoca răni grave - VIDEO
Invazie de pești periculoși în Grecia
Publicat22 iun. 2026, 07:38
SursăRealitatea PLUS
Pericol pentru românii care urmează să plece pe litoralul grecesc. Autoritățile elene sunt în alertă, din cauza unei specii periculoase de pești care pot ataca turiștii în mare.
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