Peștele periculos care bagă în sperieți turiștii din Grecia: poate provoca răni grave - VIDEO

Publicat 22 iun. 2026, 07:38 Sursă Realitatea PLUS

Pericol pentru românii care urmează să plece pe litoralul grecesc. Autoritățile elene sunt în alertă, din cauza unei specii periculoase de pești care pot ataca turiștii în mare.

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