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Incident extrem de grav într-un liceu din Filipine: cel puțin trei morți în urma unui atac armat

Poliție/ Profimedia

Poliție/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 09:47

Un atac armat produs luni într-un liceu din orașul Tacloban, Filipine, s-a soldat cu cel puțin trei morți și cinci răniți, au anunțat autoritățile, care au reținut doi suspecți. Atenție, urmează informații, detalii și imagini care vă pot afecta emoțional, mai ales pe minori!

Atacul a avut loc luni, către ora locală 8.00 (4.00, ora României), la un liceu la Tacloban, un oraş situat pe Insula Leyte, în centrul arhipelagului, relatează AFP.

”Victimele au fost transportate imediat către instituţii medicale din apropiere, pentru a primi un tratement şi îngirjiri medicale adecvate”, a anunţat într-un comunicat poliţia.

Postul public de televiziune PTV a anunţat că două persooane, amebele elevi, au fost arestate, una dintre ele la locul atacului.

”Poliţia a arestat suspecţii”, a anunţat într-o conferină de presă o purtătoare de cuvânt a preşedinţiei, Claire Castro.

Atacurile armate în instituţii şcolare sunt rare în Filipine, însă violenţele cu arme de foc împotriva aleşilor sau candadaţilor în alegeri sunt frecvente, mai ales în perioade electorale şi în regiunile cele mai izolate.

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