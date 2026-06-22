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Extern· 1 min citire
Incident extrem de grav într-un liceu din Filipine: cel puțin trei morți în urma unui atac armat
Poliție/ Profimedia
Un atac armat produs luni într-un liceu din orașul Tacloban, Filipine, s-a soldat cu cel puțin trei morți și cinci răniți, au anunțat autoritățile, care au reținut doi suspecți. Atenție, urmează informații, detalii și imagini care vă pot afecta emoțional, mai ales pe minori!
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