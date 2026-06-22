Femeie lovită de fulger în Polonia, în timpul furtunilor care au făcut ravagii în Europa Centrală

O femeie de 38 de ani a fost lovită de fulger în Polonia și a ajuns la spital cu răni grave, în timp ce furtunile și ploile torențiale au provocat inundații în mai multe zone din Europa Centrală.
O femeie de 38 de ani a fost lovită de fulger în Polonia, în timpul furtunilor puternice care au afectat mai multe zone din Europa Centrală. Incidentul s-a produs sâmbătă, în localitatea Jakuszyce, aflată la granița cu Cehia, informează DPA, potrivit Agerpres. Femeia a suferit un stop cardiac în urma incidentului și a fost transportată la spital cu răni grave. Potrivit site-ului de știri Onet.pl, starea acesteia este stabilă.
Femeia lovită de fulger a suferit un stop cardiac
Incidentul a avut loc în localitatea Jakuszyce, într-o zonă aflată la granița Poloniei cu Cehia. Femeia de 38 de ani a fost lovită de fulger în timpul furtunilor care au afectat regiunea.
În urma impactului, aceasta a suferit un stop cardiac și a avut nevoie de îngrijiri medicale urgente. Femeia a fost dusă la spital cu răni grave, iar ulterior presa locală a relatat că se află într-o stare stabilă. Furtunile au provocat probleme și în orașul Wroclaw, aflat la aproximativ 120 de kilometri nord-est de zona în care s-a produs incidentul. Drumurile inundate au dus la perturbări importante ale traficului.
Ploile puternice au afectat și evenimentele sportive. Speedway Grand Prix al Poloniei, o competiție populară de motociclete organizată pe Stadionul Olimpic din Wroclaw, a fost întârziată semnificativ după ce apa a acoperit porțiuni din piste și boxe, potrivit TVO Info.
Furtuni puternice și ploi torențiale în Cehia
Vremea severă a afectat și Republica Cehă. După temperaturi care au ajuns sâmbătă până la 36 de grade Celsius, țara a fost lovită de furtuni puternice și ploi torențiale. Departamentul de pompieri a primit peste 700 de apeluri până sâmbătă seară. Arborii prăbușiți au blocat drumuri și șine de cale ferată, iar mai multe subsoluri ale locuințelor au fost inundate.
Două persoane salvate cu barca din cauza inundațiilor
În orașul Príbram, aflat la aproximativ 60 de kilometri de Praga, pompierii au salvat două persoane cu ajutorul unei bărci. Acestea rămăseseră blocate în locuința lor de vară, după ce zona a fost afectată de inundații.
Furtunile urmau să ajungă și în Slovacia duminică. Autoritățile și meteorologii au avertizat că temperaturile puteau urca până la 35 de grade Celsius, în timp ce instabilitatea atmosferică urma să continue în regiune.