Femeie lovită de fulger în Polonia, în timpul furtunilor care au făcut ravagii în Europa Centrală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 09:24

O femeie de 38 de ani a fost lovită de fulger în Polonia și a ajuns la spital cu răni grave, în timp ce furtunile și ploile torențiale au provocat inundații în mai multe zone din Europa Centrală.

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