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Extern· 1 min citire
Trei adolescenți au murit înecați pe o plajă din Tarragona, în Catalonia: mesajul pe care l-au ignorat
Plajă Tarragona /Profimedia
Trei adolescenți cu vârste de 12 și 13 ani au murit pe o plajă din Tarragona, în nord-estul Spaniei, după ce au fost luați de valuri puternice în timp ce săreau în mare de pe stânci, au anunțat autoritățile.
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