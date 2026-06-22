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Trei adolescenți au murit înecați pe o plajă din Tarragona, în Catalonia: mesajul pe care l-au ignorat

Plajă Tarragona /Profimedia

Plajă Tarragona /Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 10:47

Trei adolescenți cu vârste de 12 și 13 ani au murit pe o plajă din Tarragona, în nord-estul Spaniei, după ce au fost luați de valuri puternice în timp ce săreau în mare de pe stânci, au anunțat autoritățile.

Incidentul s-a produs vineri pe plaja Arrabassada, unde un grup de șase băieți a intrat în apă sărind de pe stânci, în condiții în care fusese ridicat steagul galben de avertizare, relatează AFP.

Trei dintre adolescenți au reușit să ajungă singuri la mal, iar ceilalți au fost salvați de salvamari. Un băiat de 12 ani a fost găsit în stop cardio-respirator și, în ciuda încercărilor de resuscitare efectuate pe plajă, a fost declarat decedat.

Alți doi băieți, ambii în vârstă de 13 ani, au fost transportați în stare critică la spital, însă au murit ulterior, potrivit serviciilor regionale de urgență.

Reacția autorităților locale

Președintele Cataloniei, Salvador Illa, a transmis un mesaj de condoleanțe pe platforma X, afirmând că este „profund întristat” de tragedie.

Primăria din Tarragona a decretat trei zile de doliu, iar autoritățile locale au lansat un apel la prudență în zonele de coastă. Primarul orașului, Rubén Viñuales, a avertizat că nu trebuie asumate riscuri inutile și a cerut evitarea săriturilor de pe stânci în mare.

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