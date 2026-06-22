Trei adolescenți au murit înecați pe o plajă din Tarragona, în Catalonia: mesajul pe care l-au ignorat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 10:47

Trei adolescenți cu vârste de 12 și 13 ani au murit pe o plajă din Tarragona, în nord-estul Spaniei, după ce au fost luați de valuri puternice în timp ce săreau în mare de pe stânci, au anunțat autoritățile.

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