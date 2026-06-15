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Extern· 2 min citire
Ursula von der Leyen salută acordul SUA-Iran și cere implementarea imediată a înțelegerii
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene
Publicat15 iun. 2026, 09:55
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a salutat luni acordul încheiat între Statele Unite și Iran, în urma unor eforturi diplomatice susținute, și a cerut aplicarea sa rapidă și completă de către toate părțile implicate.
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