Ursula von der Leyen salută acordul SUA-Iran și cere implementarea imediată a înțelegerii

Publicat 15 iun. 2026, 09:55 Sursă realitatea.net, Realitatea PLUS

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a salutat luni acordul încheiat între Statele Unite și Iran, în urma unor eforturi diplomatice susținute, și a cerut aplicarea sa rapidă și completă de către toate părțile implicate.

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