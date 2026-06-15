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Ursula von der Leyen salută acordul SUA-Iran și cere implementarea imediată a înțelegerii

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 09:55
Sursărealitatea.net, Realitatea PLUS

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a salutat luni acordul încheiat între Statele Unite și Iran, în urma unor eforturi diplomatice susținute, și a cerut aplicarea sa rapidă și completă de către toate părțile implicate.

„Salut acordul încheiat între Statele Unite și Iran, în urma eforturilor diplomatice susținute depuse de mai mulți parteneri. Prioritatea actuală este punerea sa rapidă și integrală în aplicare de către toate părțile.

Acest acord ar trebui să permită redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz. Libertatea de navigație trebuie restabilită fără restricții. Acest lucru este esențial pentru stabilitatea regională și pentru economia mondială.”, a transmis Ursula von der Leyen.

Acordul SUA-Iran trebuie să încheie programele nucleare și balistice ale Iranului

Șefa executivului european a avertizat că acordul trebuie să pună capăt programelor nucleare și balistice ale Iranului, precum și activităților sale destabilizatoare în regiune, deschizând totodată calea unor negocieri mai ample privind pacea și securitatea în Orientul Mijlociu.

Von der Leyen a atras atenția și asupra situației din Liban, declarând că „nu poate exista pace în Orientul Mijlociu cât timp Libanul este în flăcări”, și a îndemnat toate părțile să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a țării și să implementeze un armistițiu veritabil.

„Dependențele energetice au fost folosite ca armă”

Pe plan energetic, oficialul european a tras un semnal de alarmă: „dependențele energetice au fost, din nou, folosite ca armă”.

Reducerea dependenței de Strâmtoarea Ormuz, una dintre prioritățile Bruxelles-ului

Bruxelles-ul intenționează să discute diversificarea rutelor de aprovizionare și dezvoltarea unor coridoare alternative de export, pentru a reduce dependența de Strâmtoarea Ormuz.

Von der Leyen a transmis că aceste subiecte urmează să fie abordate la summitul G7 de la Evian, unde liderii europeni se vor întâlni cu parteneri din Golf și din Orientul Mijlociu extins.

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