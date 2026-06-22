Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Captură record de droguri în Australia: Poliția a confiscat 2,7 tone de cocaină dintr-un sistem de buncăre subterane

Cocaină

Cocaină

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 11:24

Poliția australiană a realizat cea mai mare captură de cocaină din istoria țării, confiscând 2,7 tone de droguri în urma unor percheziții într-un sistem de buncăre subterane din vestul orașului Sydney.

Drogurile, evaluate la aproximativ 500 de milioane de euro, au fost descoperite vineri în compartimente ascunse sub podele false, în trei containere maritime aflate pe o proprietate din Londonderry.

Doi bărbați, în vârstă de 21 și 25 de ani, au fost arestați la fața locului, fiind acuzați de deținere a unei cantități comerciale de droguri importate ilegal. Aceștia ar fi încercat să fugă de poliție în momentul raziei. Sâmbătă, cei doi au apărut în fața instanței și riscă închisoare pe viață dacă vor fi găsiți vinovați, conform BBC.

Operațiunea Minjiang

Raidul a făcut parte din „Operațiunea Minjiang”, lansată în luna mai, după ce 40 de kilograme de cocaină au fost găsite plutind în apă, la o rampă de bărci din orășelul Midge Point, în nordul Queenslandului, punctul prin care drogurile ar fi fost introduse ilegal în Australia, la ordinul unui grup de crimă organizată.

În cadrul aceleiași operațiuni, alte șase persoane din Queensland și New South Wales au fost arestate și puse sub acuzare. O presupusă „navă-mamă”, suspectată că a participat la operațiunea de contrabandă, a fost reținută în Insulele Solomon.

Comisarul Poliției Federale Australiene, Stephen Jay, a declarat că acest caz ilustrează „cât de bine organizate și determinate sunt aceste rețele criminale și până unde sunt dispuse să meargă în urmărirea profitului”.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cocainacapturaaustraliabuncăr

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe