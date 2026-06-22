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Extern· 2 min citire
Captură record de droguri în Australia: Poliția a confiscat 2,7 tone de cocaină dintr-un sistem de buncăre subterane
Cocaină
Poliția australiană a realizat cea mai mare captură de cocaină din istoria țării, confiscând 2,7 tone de droguri în urma unor percheziții într-un sistem de buncăre subterane din vestul orașului Sydney.
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