Captură record de droguri în Australia: Poliția a confiscat 2,7 tone de cocaină dintr-un sistem de buncăre subterane

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 11:24

Poliția australiană a realizat cea mai mare captură de cocaină din istoria țării, confiscând 2,7 tone de droguri în urma unor percheziții într-un sistem de buncăre subterane din vestul orașului Sydney.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cocainacapturaaustraliabuncăr