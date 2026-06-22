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Extern· 1 min citire

Iranul confirmă "o scurtă" discuție cu SUA, însă nu și negocieri privind dosarul nuclear

Război Orientul Mijlociu/Profimedia

Război Orientul Mijlociu/Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 13:03

Autoritățile iraniene au confirmat luni că a avut loc o discuție de scurtă durată cu reprezentanți ai Statelor Unite în marja negocierilor desfășurate în Elveția, însă au subliniat că aceasta nu poate fi considerată o reluare a negocierilor privind dosarul nuclear iranian, relatează AFP.

”O discuţie foarte scurtă a avut loc despre problema nucleară, însă niciun detaliu nu a fost abordat şi nu putem spune că au început negocieri în dosarul nucleare”, a declarat agenţiei oficiale Irna un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai.

Delegaţia Statelor Unite ”şi-a prezentat poziţiile în mod foarte succint” în dosarul nuclear iranian, a precizat el.

Iranul a făcut acelaşi lucru, a adăugat el.

A fost vorba despre ”prezentarea poziţiilor noastre”, a subliniat Esmail Baghai.

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