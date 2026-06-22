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Extern· 1 min citire
Iranul confirmă "o scurtă" discuție cu SUA, însă nu și negocieri privind dosarul nuclear
Război Orientul Mijlociu/Profimedia
Autoritățile iraniene au confirmat luni că a avut loc o discuție de scurtă durată cu reprezentanți ai Statelor Unite în marja negocierilor desfășurate în Elveția, însă au subliniat că aceasta nu poate fi considerată o reluare a negocierilor privind dosarul nuclear iranian, relatează AFP.
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