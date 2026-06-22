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Mesaj ferm de la Zelenski: Ucraina va decide cine reprezintă Europa la negocierile cu Rusia

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 13:43

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina va decide cine va reprezenta Europa în eventualele negocieri cu Rusia, subiect discutat intens la reuniunea Consiliului European de săptămâna trecută. Declarația liderului de la Kiev vine în contextul în care Ucraina încearcă să relanseze demersurile diplomatice menite să ducă la încetarea războiului cu Rusia izbucnit cu peste patru ani în urmă.

Zelenski a spus că subiectul Ucraina a fost discutat mai mult decât oricând până acum" la reuniunea de săptămâna trecută a Consiliului European. "Am discutat despre rolul Europei în dialogul cu rușii și care ar trebui să fie acel rol", a afirmat liderul ucrainean, potrivit Reuters.

"Europa va lua în considerare formatul și va propune câteva opțiuni, dar Ucraina va decide cine reprezintă Europa în negocieri", a mai spus Zelenski.

Divergențe europene privind dialogul cu Moscova

Liderii europeni au început să analizeze posibilitatea unor discuții directe cu Rusia, însă între statele membre persistă divergențe privind modul de gestionare a relațiilor cu Moscova. Dezbaterea are loc în contextul în care Ucraina încearcă să relanseze eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia acum mai bine de patru ani.

La summitul G7 de la Evian (Franța), președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaților să sporească presiunea asupra Rusiei, subliniind că doar o linie fermă poate accelera încheierea conflictului.

Solicitările Ucrainei către SUA privind sistemele Patriot

Anterior, Zelenski i-a cerut din nou președintelui american Donald Trump să aprobe licențele necesare pentru ca Ucraina să producă local rachete interceptoare Patriot. El a subliniat că războiul din Iran a evidențiat o penurie globală de astfel de sisteme, într-un moment în care Rusia își intensifică producția de rachete balistice.

„De data asta, a devenit destul de public faptul că echipa SUA a răspuns pozitiv la chestiunea licențelor pentru prima dată”, a declarat Zelenski.

Rachetele interceptoare Patriot rămân singura armă eficientă din arsenalul Ucrainei capabilă să doboare rachetele balistice lansate de Rusia.

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