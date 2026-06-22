Mesaj ferm de la Zelenski: Ucraina va decide cine reprezintă Europa la negocierile cu Rusia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 13:43

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina va decide cine va reprezenta Europa în eventualele negocieri cu Rusia, subiect discutat intens la reuniunea Consiliului European de săptămâna trecută. Declarația liderului de la Kiev vine în contextul în care Ucraina încearcă să relanseze demersurile diplomatice menite să ducă la încetarea războiului cu Rusia izbucnit cu peste patru ani în urmă.

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