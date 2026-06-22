Cod roșu de caniculă în Marea Britanie: temperaturi de 39°C. Populația, sfătuită să evite deplasările neesențiale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 13:34

Autoritățile meteorologice din Marea Britanie au emis un cod roșu de caniculă pentru sudul Angliei, regiunea Midlands și sudul Țării Galilor, avertizând că temperaturile ar putea ajunge la 38-39 de grade Celsius în următoarele zile.

Distribuie articolul