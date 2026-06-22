Cod roșu de caniculă în Marea Britanie: temperaturi de 39°C. Populația, sfătuită să evite deplasările neesențiale

Autoritățile meteorologice din Marea Britanie au emis un cod roșu de caniculă pentru sudul Angliei, regiunea Midlands și sudul Țării Galilor, avertizând că temperaturile ar putea ajunge la 38-39 de grade Celsius în următoarele zile.
Avertizarea, indicând cel mai ridicat nivel de alertă meteorologică din Regatul Unit, intră în vigoare miercuri, la ora 09:00, și rămâne valabilă până joi, la ora 21:00.
Aceasta este emisă doar în situații excepționale, când condițiile meteo pot pune în pericol viața oamenilor. În restul Angliei și al Țării Galilor sunt active avertizări cod portocaliu pentru temperaturi extreme.
Riscuri majore pentru sănătate și infrastructură
Autoritățile avertizează că valul de căldură reprezintă un pericol grav, în special pentru persoanele vulnerabile. Pe lângă riscurile de sănătate, sunt așteptate perturbări semnificative în transporturi și în alimentarea cu energie electrică, inclusiv posibila închidere a unor drumuri și linii feroviare.
Populația este îndemnată să evite deplasările neesențiale și să respecte recomandările autorităților și ale serviciilor de urgență, conform BBC.
Un val de căldură care cuprinde toată Europa de Vest
Fenomenul nu se limitează la Marea Britanie. Un câmp puternic de înaltă presiune menține aerul fierbinte deasupra unei mari părți din Europa de Vest, în timp ce curenții sudici transportă mase de aer cald dinspre continent spre Insulele Britanice. Lipsa precipitațiilor din ultimele săptămâni amplifică efectele caniculei, solul uscat încălzindu-se mai rapid.
Mai multe țări au amis deja cod roșu
Franța se află sub cod roșu în mai multe regiuni, iar unele școli au fost închise. Avertizări similare sunt active în Spania, Germania și Luxemburg. În Marea Britanie, sistemul de avertizare pentru caniculă a fost introdus în 2021, primul cod roșu pentru temperaturi extreme fiind emis în iulie 2022, în timpul unui val de căldură fără precedent.