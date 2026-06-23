Trump nu se teme de o criză economică globală cauzată de conflictul cu Iranul: „Armele nucleare primează în fața depresiunii”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 09:33

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că va lua măsurile necesare dacă Iranul nu respectă niciun acord după încheierea rundei inițiale de discuții tehnice din Elveția.

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