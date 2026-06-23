Trump nu se teme de o criză economică globală cauzată de conflictul cu Iranul: „Armele nucleare primează în fața depresiunii”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că va lua măsurile necesare dacă Iranul nu respectă niciun acord după încheierea rundei inițiale de discuții tehnice din Elveția.
Liderul american a subliniat că oprirea Teheranului din încercarea de a obține o armă nucleară este mai importantă decât temerile legate de efectele economice globale. Trump a vorbit inclusiv despre riscul unei crize economice mondiale, dar a respins ideea că acțiunile sale ar putea provoca o depresiune. Declarațiile au fost făcute în contextul tensiunilor legate de programul nuclear iranian și de traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz.
Donald Trump amenință Iranul cu noi măsuri
Donald Trump a transmis că Statele Unite vor reacționa dacă Iranul nu respectă un eventual acord. Președintele american a spus că va acționa dacă Teheranul nu se comportă conform angajamentelor asumate. „Dacă Iranul nu își respectă acordul sau dacă nu se comportă bine, voi face ce trebuie să fac”, a declarat Trump reporterilor, potrivit CNN. El a adăugat că o cooperare continuă din partea Iranului ar putea menține stabilitatea, afirmând: „Atâta timp cât ne respectă, nu vom avea probleme”.
Trump respinge temerile privind o criză economică
Președintele SUA a fost întrebat și despre îngrijorările legate de efectele economice globale ale unor posibile acțiuni militare împotriva Iranului. Trump a respins ideea că astfel de măsuri ar putea duce la o depresiune economică. „Ei bine, nu așa cum o fac eu. Nu va provoca depresiune”, a spus el. Liderul american a susținut că amenințarea nucleară este mai gravă decât riscurile economice, afirmând: „Dacă nu respectă - ei bine, armele nucleare primează în fața depresiunii”.
Donald Trump a insistat că proliferarea nucleară trebuie tratată ca o amenințare prioritară. El a spus că o armă nucleară ar avea efecte mult mai grave decât o criză economică. „Depresiunea este foarte rea... o armă nucleară va provoca depresiune mult mai repede.”, a declarat președintele SUA. Mesajul său arată că administrația americană pune problema nucleară în centrul relației tensionate cu Teheranul.
Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz continuă
Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz a continuat luni într-un ritm mai susținut decât înaintea acordului de săptămâna trecută dintre Iran și Statele Unite. Evoluția vine deși iranienii au anunțat sâmbătă că închid din nou ruta prin care, înainte de conflict, trecea o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze. Cele mai recente date ale platformelor de monitorizare maritimă indică o revenire atentă a traficului în zonă. "o relansare prudentă, dar perceptibilă a traficului după protocolul de acord, chiar dacă evoluţia zilnică rămâne volatilă", a declarat agenției Mihail Todorov, reprezentant al furnizorului de date de navigație AXSMarine.
Declarațiile lui Donald Trump vin după prima rundă de discuții tehnice din Elveția. Mesajul transmis de liderul american este că orice acord depinde de comportamentul Iranului în perioada următoare. În paralel, situația din strâmtoarea Ormuz rămâne urmărită atent, deoarece ruta are o importanță majoră pentru transporturile mondiale de petrol și gaze. Deși traficul pare să fi crescut față de perioada anterioară acordului, evoluția zilnică rămâne instabilă.