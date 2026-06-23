Atac cu cuțitul la o fermă din Germania: o româncă a murit, iar partenerul ei a ajuns în stare gravă la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 08:37

O româncă în vârstă de 40 de ani a murit după un atac cu cuțitul produs la o fermă agricolă din Germania. Femeia lucra ca muncitor sezonier la o fermă din Kaldenkirchen, o localitate din orașul Nettetal, aflată în landul Renania de Nord-Westfalia.

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