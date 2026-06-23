Atac cu cuțitul la o fermă din Germania: o româncă a murit, iar partenerul ei a ajuns în stare gravă la spital

O româncă în vârstă de 40 de ani a murit după un atac cu cuțitul produs la o fermă agricolă din Germania. Femeia lucra ca muncitor sezonier la o fermă din Kaldenkirchen, o localitate din orașul Nettetal, aflată în landul Renania de Nord-Westfalia.
Partenerul ei, un român de 44 de ani, a fost grav rănit în același conflict și a ajuns la spital. În caz a fost reținut un alt muncitor sezonier român, în vârstă de 25 de ani, considerat principal suspect de anchetatori. Tragedia s-a produs luni dimineață, în spațiile de cazare destinate muncitorilor sezonieri. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile germane, conflictul a izbucnit înainte de începerea programului de lucru. Femeia lucra la o fermă unde se cultivă sparanghel și căpșuni. În altercație au fost implicați trei cetățeni români: femeia ucisă, partenerul ei și un alt muncitor sezonier.
Femeia a fost transportată cu elicopterul la spital
Poliția a fost alertată în jurul orei 7:22, după ce la fermă a fost anunțat incidentul violent. La fața locului au ajuns echipaje de poliție, ambulanțe și un elicopter medical, solicitat din cauza gravității situației. Românca avea mai multe plăgi înjunghiate și tăiate, iar medicii au transportat-o de urgență la spital. În ciuda intervenției rapide și a eforturilor făcute de cadrele medicale, femeia a murit la scurt timp după internare.
Partenerul femeii, un român de 44 de ani, a fost și el rănit grav în timpul conflictului. Acesta a fost dus la spital și urma să fie operat. Medicii îi monitorizează starea, având în vedere gravitatea rănilor suferite. Ancheta urmează să stabilească exact rolul fiecărei persoane implicate și cum s-a ajuns la atac, potrivit presei.
Principalul suspect a fost reținut de polițiști
Anchetatorii îl consideră principal suspect pe muncitorul român de 25 de ani. Acesta a fost reținut imediat după incident și se află în custodia poliției. Oamenii legii au ridicat un cuțit de la locul faptei. Potrivit publicației germane Bild, există suspiciuni că arma ar fi fost folosită în atac, însă expertizele urmează să stabilească acest lucru.
Poliția și Parchetul au deschis un dosar pentru omor după moartea femeii. De asemenea, a fost constituită o echipă specială de investigație. Mai mulți muncitori sezonieri au fost audiați pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs tragedia. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă atacul a pornit de la o dispută legată de muncă sau de la un conflict personal.
Motivul altercației rămâne, pentru moment, necunoscut. Anchetatorii nu au stabilit încă dacă disputa a avut legătură cu activitatea desfășurată la fermă. Nu este exclusă nici varianta unui conflict de natură personală. Cercetările continuă pentru a lămuri ce s-a întâmplat înainte ca femeia să fie atacată mortal.