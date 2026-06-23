Coreea de Nord își consolidează poziția nucleară: Kim Jong Un anunță noua direcție strategică

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că exercitarea poziției de stat nuclear este singura modalitate prin care Coreea de Nord poate face față situației de securitate globală „imprevizibile și complicate”, a relatat agenția de stat KCNA.
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că exercitarea statutului de stat nuclear reprezintă singura cale prin care țara sa poate răspunde actualului context internațional de securitate, pe care l-a descris drept „imprevizibil și complicat”, potrivit agenției de presă de stat KCNA, citată de Reuters.
„Evenimente și incidente de neimaginat și uluitoare” au loc din cauza „lăcomiei de tip gangster” a forțelor hegemonice, a afirmat Kim, acuzând Statele Unite că ar contribui la agravarea conflictelor din Europa și Orientul Mijlociu.
Declarațiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni a Comitetului Central al Partidului Muncitorilor, desfășurată între sâmbătă și luni, a precizat KCNA.
Acuzații la adresa SUA și Coreei de Sud
Kim Jong Un a acuzat, de asemenea, Statele Unite și Coreea de Sud că sporesc riscurile de securitate în Peninsula Coreeană prin consolidarea constantă a posturii lor nucleare comune, despre care a spus că are ca scop atacarea Coreei de Nord.
„Extinderea și consolidarea continuă a forțelor nucleare și exercitarea deplină a statutului de stat înarmat nuclear reprezintă cea mai corectă și unică modalitate de a răspunde activ și încrezător situației militare și politice internaționale imprevizibile și din ce în ce mai complexe”, a transmis KCNA.
Agenția de stat nu a oferit detalii privind eventuale măsuri concrete legate de arsenalul nuclear al țării.
Planuri militare
Totodată, Kim a ordonat consolidarea armamentului convențional și accelerarea construcției unei nave strategice de tip crucișător ghidat de 10.000 de tone, potrivit KCNA.
Ce spun experții
Profesorul Yang Moo-jin, de la Universitatea de Studii Nord-Coreene din Seul, a declarat că aceste afirmații confirmă respingerea de către Phenian a denuclearizării și dorința de a fi recunoscut ca stat nuclear.
El a apreciat că Phenianul ar putea accepta doar negocieri „de pe poziții de egalitate” ca stat nuclear, eventual axate pe reducerea armamentului, nu pe eliminarea acestuia, ceea ce ar implica în mod necesar relaxarea sancțiunilor internaționale.
Astfel de discuții ar fi fundamental diferite de propunerile etapizate de denuclearizare, precum cele menționate de președintele sud-coreean Lee Jae Myung către președintele american Donald Trump la summitul G7.