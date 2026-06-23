Coreea de Nord își consolidează poziția nucleară: Kim Jong Un anunță noua direcție strategică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 09:02

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că exercitarea poziției de stat nuclear este singura modalitate prin care Coreea de Nord poate face față situației de securitate globală „imprevizibile și complicate”, a relatat agenția de stat KCNA.

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