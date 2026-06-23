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Doi copii, găsiți morți într-o mașină în Franța. Canicula face tot mai multe victime

Caniculă

Caniculă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 08:12

Doi copii de patru și doi ani au fost găsiți morți în mașina familiei în sudul Franței, a anunțat luni procurorul orașului Carpentras, elene Mourges.

Căldura extremă reprezintă principala ipoteză a anchetatorilor, deși cauzele oficiale ale decesului nu au fost încă stabilite. Temperaturile în zonă urmau să depășească 39 de grade Celsius în cursul după-amiezii.

Tragedia survine după ce trei persoane vârstnice, cu vârste între 80 și 95 de ani, au decedat în weekend în apropierea orașului Bordeaux din cauza unor afecțiuni agravate de caniculă. Alte 13 persoane și-au pierdut viața în accidente de înot, pe fondul aceluiași val de căldură care afectează o mare parte a Europei de Vest.

Alertă maximă în jumătate din Franța

Autoritățile franceze au plasat luni 49 din cele 96 de departamente ale Franței continentale sub cel mai înalt nivel de alertă pentru caniculă, vizând aproximativ 35 de milioane de locuitori.

Populația a fost îndemnată să manifeste „vigilență maximă", să evite efortul fizic intens și expunerea directă la soare. Alte șase departamente urmează să intre marți sub alertă maximă, iar 35 rămân sub cod portocaliu.

Recorduri de temperatură așteptate până la sfârșitul săptămânii

Meteo-France avertizează că temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius în numeroase regiuni din vestul și centrul țării:

  • Bordeaux – maxime de 43°C

  • Limoges – 41°C

  • Toulouse și Tours – 40°C

  • Paris – 39°C

Nopțile nu vor aduce răcoare, temperaturile minime rămânând neobișnuit de ridicate cel puțin până vineri. În mai multe orașe, temperaturile nocturne de aproximativ 25°C înregistrate în noaptea de duminică spre luni au stabilit deja recorduri absolute, potrivit serviciului meteorologic național.

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