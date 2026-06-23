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Extern· 2 min citire
Doi copii, găsiți morți într-o mașină în Franța. Canicula face tot mai multe victime
Caniculă
Doi copii de patru și doi ani au fost găsiți morți în mașina familiei în sudul Franței, a anunțat luni procurorul orașului Carpentras, elene Mourges.
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