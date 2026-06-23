Moarte cumplită pentru un copil de 3 ani: și-a pierdut viața după ce a rămas blocat într-o mașină încinsă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 iun. 2026, 23:16

Un băiețel în vârstă de doar 3 ani a murit după ce a rămas în interiorul unei mașini expuse temperaturilor extreme, într-un caz care a șocat comunitatea locală și autoritățile.

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