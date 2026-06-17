ASE: de la licență la masterat și doctorat. Un parcurs complet pentru viitorul tău

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 08:46

Atunci când aleg o universitate, cei mai mulți tineri se gândesc la următorii trei ani. În realitate, alegerea făcută la 18 ani poate influența următoarele decenii ale vieții profesionale și personale.

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