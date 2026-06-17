Dulceața de trandafiri ca la bunica: ce flori să folosești

Dulceața de trandafiri este una dintre cele mai apreciate delicatese tradiționale, însă gustul său inconfundabil depinde de un detaliu esențial: alegerea florilor potrivite. Soiul de trandafir și momentul recoltării influențează decisiv aroma și parfumul preparatului.
Ce soiuri de trandafiri sunt potrivite pentru dulceață
Nu toți trandafirii sunt comestibili. Pentru a obține o dulceață parfumată, fără riscuri pentru sănătate, este esențial să folosești doar soiuri de trandafiri comestibili, crescuți fără tratamente chimice agresive. Cel mai cunoscut și apreciat soi pentru prepararea dulceaței este Rosa damascena – trandafirul de Damasc, cunoscut în România sub denumirea populară de trandafir de dulceață.
Este un soi cultivat în special în zonele de deal și munte, care se remarcă prin florile sale mari, de culoare roz intens, cu petale catifelate și o aromă profundă, dulceagă.
Alte soiuri potrivite sunt Rosa centifolia (trandafirul cu o sută de petale) și Rosa gallica, dar aroma lor poate fi mai blândă sau diferită față de Rosa damascena.
Dacă ai în grădină trandafiri din alte soiuri și te întrebi dacă sunt buni pentru dulceață, e important să ții cont de două aspecte esențiale: să nu fi fost tratați cu pesticide și să nu aibă miros amar sau prea slab.
Când se recoltează trandafirii pentru dulceață
Momentul ideal pentru recoltare este dimineața devreme, imediat după ce roua s-a evaporat, dar înainte ca soarele să devină prea puternic. Atunci florile sunt încă proaspete, iar petalele sunt pline de uleiuri esențiale care conferă aroma specifică dulceaței.
Perioada optimă de recoltare este la începutul înfloririi, când florile sunt complet deschise, dar nu sunt încă trecute. Dacă aștepți prea mult, petalele își pierd din suculență și parfum. Dacă le culegi prea devreme, aroma nu va fi suficient de intensă.
Se aleg doar florile proaspete, fără pete sau urme de ofilire. Se taie cu grijă, pentru a nu deteriora planta, lăsând un mic segment din tulpină, astfel încât să poată continua să înflorească și în zilele următoare.
Cum se pregătesc petalele pentru dulceață
După recoltare, petalele trebuie prelucrate cât mai repede, ideal în aceeași zi. Se îndepărtează partea albă de la baza petalelor, care este amară și poate altera gustul dulceții. Petalele se spală ușor cu apă rece, printr-o scufundare scurtă, fără frecare agresivă, apoi se lasă la scurs pe prosoape curate.
Pentru a păstra culoarea intensă, se pot freca cu puțin zahăr și zeamă de lămâie înainte de a fi puse în sirop. Acest pas ajută și la fixarea aromei și la evitarea oxidării în timpul fierberii.
Ce trebuie să mai știi dacă vrei să faci dulceață de trandafiri acasă
Dulceața de trandafiri nu este doar un desert nostalgic, ci și un produs delicat, care necesită atenție și răbdare. Este recomandat să o prepari în cantități mici, pentru a controla mai bine procesul și pentru a obține o textură fină, cu petale care plutesc într-un sirop limpede, roz-rubiniu.
Nu folosi vase sau ustensile din aluminiu, pentru că pot reacționa cu acizii naturali din petale și pot altera gustul. Cele mai bune sunt cele din inox sau email.
Iar dacă vrei să te bucuri de dulceață pe tot parcursul anului, sterilizează borcanele în care o păstrezi și depozitează-le într-un loc răcoros și întunecat.
Un parfum care se păstrează în amintiri
Trandafirii de dulceață nu sunt doar ingrediente pentru un preparat delicios, ci și simboluri ale grijii, ale timpului petrecut cu sens și ale legăturii cu tradițiile. În multe gospodării de la țară, pregătirea dulceții de trandafiri e un ritual care aduce împreună generații și păstrează vie memoria unei lumi în care gustul era simplu, dar profund.
Surse text: Eva.ro