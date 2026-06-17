Dulceața de trandafiri ca la bunica: ce flori să folosești

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 09:24

Dulceața de trandafiri este una dintre cele mai apreciate delicatese tradiționale, însă gustul său inconfundabil depinde de un detaliu esențial: alegerea florilor potrivite. Soiul de trandafir și momentul recoltării influențează decisiv aroma și parfumul preparatului.

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