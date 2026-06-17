Polițist de pe A1, cercetat pentru mită după ce ar fi dus un șofer vitezoman la bancomat. Suma primită: 2.200 de lei

Un agent din cadrul Poliției Autostrăzii A1 Deva-Nădlac este cercetat pentru luare de mită, după ce ar fi primit 2.200 de lei de la un șofer oprit în trafic. Potrivit procurorilor, bărbatul aflat la volan depășise viteza legală, iar polițistul ar fi trebuit să aplice sancțiunea prevăzută de lege.
În loc să întocmească procesul-verbal de contravenție, agentul l-ar fi însoțit pe șofer la un bancomat, de unde acesta a retras bani. Șoferul, cetățean străin, ar fi avut convingerea că suma reprezenta plata amenzii.
Șoferul ar fi fost dus la bancomat pentru a retrage banii
Cazul a avut loc în data de 8 martie 2026, în jurul orei 08.13, pe Autostrada A1 Deva-Nădlac, pe direcția Nădlac-Timișoara. Șoferul, aflat într-un autoturism în care mai era o persoană, a fost oprit în trafic de agentul de poliție. Potrivit anchetatorilor, polițistul se afla în timpul serviciului și se deplasa cu autospeciala de poliție, având semnalele acustice și luminoase pornite. După oprirea șoferului, agentul nu ar fi aplicat sancțiunea contravențională, ci ar fi primit de la acesta suma de 2.200 de lei.
Ce au transmis procurorii despre acuzații
”Prin ordonanţa din data de 16.06.2026 procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a dispus măsura controlului judiciar faţă de un inculpat, agent şef de poliţie, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prev de art 289 alin 1 din C pen rap la art 6 şi art 7 lit c din Legea 78/2000, În fapt, La data de 08.03.2026, în jurul orei 08.13, in timp ce martorul MS (cetatean strain) se deplasa la volanul unui autoturism pe Autostrada A1 Deva-Nădlac, pe direcţia Nădlac-Timişoara, în autovehicul aflîndu-se și o alta persoana, a fost oprit în trafic de către agentul de poliție SDS, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, care se deplasa cu autospeciala de poliție având semnalele acustice şi luminoase pornite.
Deși agentul de poliţie SDS ar fi trebuit să aplice prevederile legale întrucât martorul depășise viteza legală permisă, l-a însoțit pe acesta la un bancomat pentru ca martorul să retragă o sumă de bani pentru a plăti amenda și în loc să întocmească procesul verbal de contravenție a primit de la martor suma de 2200 de lei, martorul având convingerea că suma de bani reprezintă plata amenzii. Astfel, agentul de poliție SDS aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu a pretins și primit suma de 2200 lei de la martorul MS pentru a nu aplica sancțiunea contravențională legală.”, se arată în comunicatul Parchetului.
Agentul de poliție a fost plasat sub control judiciar
Prin ordonanța din 16 iunie 2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a dispus măsura controlului judiciar față de agentul șef de poliție cercetat în acest dosar. Acesta este acuzat că ar fi pretins și primit suma de 2.200 de lei pentru a nu aplica sancțiunea legală. Ancheta vizează infracțiunea de luare de mită, iar cercetările sunt desfășurate în legătură cu modul în care polițistul ar fi acționat în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.
Percheziții la locuință și la autospeciala de poliție
În acest dosar au avut loc și percheziții. Ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție, Serviciul Județean Anticorupție Arad, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, o percheziție asupra unui autovehicul de serviciu și un mandat de aducere.
”La data de 16 iunie 2026, ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, o percheziție asupra unui autovehicul de serviciu, precum și un mandat de aducere, într-un dosar penal având ca obiect cercetarea unei posibile infracțiuni de luare de mită.”, a transmis DGA.