Polițist de pe A1, cercetat pentru mită după ce ar fi dus un șofer vitezoman la bancomat. Suma primită: 2.200 de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 09:14

Un agent din cadrul Poliției Autostrăzii A1 Deva-Nădlac este cercetat pentru luare de mită, după ce ar fi primit 2.200 de lei de la un șofer oprit în trafic. Potrivit procurorilor, bărbatul aflat la volan depășise viteza legală, iar polițistul ar fi trebuit să aplice sancțiunea prevăzută de lege.

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