Mamă din Galați, reținută la Galați după ce un copil de 2 ani a fost găsit mort în apartament. Ceilalți doi frați sunt în stare gravă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 13:08

O femeie de 22 de ani din Galați a fost reținută de procurori după ce, în urma unei intervenții a autorităților, a fost descoperit unul dintre copiii săi decedat în locuință, iar ceilalți doi în stare gravă de deshidratare și înfometare. Femeia este cercetată pentru omor calificat și rele tratamente aplicate minorului.

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