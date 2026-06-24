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Social· 1 min citire
Șofer de TIR, filmat când rupe bariera unei treceri la nivel cu calea ferată din Constanța: imagini șocante VIDEO
TIR/ Captură video
Un șofer de TIR este căutat de polițiști după ce a fost surprins de camerele de supraveghere forțând bariera unei treceri la nivel cu calea ferată din localitatea Dorobanțu, județul Constanța. Incidentul a afectat circulația trenurilor pe tronsonul Dorobanțu-Nazarcea. Atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
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