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Șofer de TIR, filmat când rupe bariera unei treceri la nivel cu calea ferată din Constanța: imagini șocante VIDEO

TIR/ Captură video

TIR/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 12:55

Un șofer de TIR este căutat de polițiști după ce a fost surprins de camerele de supraveghere forțând bariera unei treceri la nivel cu calea ferată din localitatea Dorobanțu, județul Constanța. Incidentul a afectat circulația trenurilor pe tronsonul Dorobanțu-Nazarcea. Atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

„Camerele de supraveghere ale SRCF Constanța, din stația Dorobanțu, au surprins momentul în care un şofer de TIR a forțat bariera care cobora și a trecut cu viteză peste șina de tren”, a anunțat CFR Infrastructură Constanța într-un mesaj postat pe Facebook.

Potrivit sursei citate, incidentul șocant a avut loc marți, la ora 17.30, în stația Dorobanțu BAT km 0+979, amplasată pe DN22C.

Ulterior incidentului, bariera nu s-a mai putut închide după ce a fost lovită de TIR și, astfel, a fost afectată circulația trenurilor Dorobanțu – Nazarcea.

„Polițiștii de la Serviciul Siguranță Rutieră din cadrul IPJ Constanța s-au deplasat la fața locului și au dirijat circulația până la ora 19.45, când personalul de la SRCF Constanța a reparat bariera”, au mai transmis reprezentanții CFR.

CFR Infrastructură Constanța a precizat că a trimis imaginile la Inspectoratul de Poliție Județean, pentru a fi găsit și sancționat șoferul.

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