Șofer de TIR, filmat când rupe bariera unei treceri la nivel cu calea ferată din Constanța: imagini șocante VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 12:55

Un șofer de TIR este căutat de polițiști după ce a fost surprins de camerele de supraveghere forțând bariera unei treceri la nivel cu calea ferată din localitatea Dorobanțu, județul Constanța. Incidentul a afectat circulația trenurilor pe tronsonul Dorobanțu-Nazarcea. Atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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