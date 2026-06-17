Studenții vor putea obține două diplome printr-un singur program de licență. Ministerul Educației readuce dubla specializare în universități

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 14:19

După aproape două decenii de absență din sistemul universitar românesc, programele de licență cu dublă specializare revin în oferta educațională. Începând cu anii universitari 2025-2026 și 2026-2027, studenții vor avea posibilitatea să urmeze un singur program de studii care le va permite să obțină două calificări și două diplome la finalul facultății.

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