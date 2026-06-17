Studenții vor putea obține două diplome printr-un singur program de licență. Ministerul Educației readuce dubla specializare în universități

După aproape două decenii de absență din sistemul universitar românesc, programele de licență cu dublă specializare revin în oferta educațională. Începând cu anii universitari 2025-2026 și 2026-2027, studenții vor avea posibilitatea să urmeze un singur program de studii care le va permite să obțină două calificări și două diplome la finalul facultății.
Potrivit informațiilor publicate de Sibiu 100, Ministerul Educației susține reintroducerea acestui model pentru a răspunde nevoii tot mai mari de specialiști cu pregătire interdisciplinară, dar și deficitului de cadre didactice din anumite domenii.
Studii mai complexe, dar și o durată mai mare
Față de programele clasice de licență, care se desfășoară în general pe parcursul a trei ani, programele cu dublă specializare vor avea o durată de patru ani și vor însuma 240 de credite de studiu. Dacă studenții sunt admiși la locuri finanțate de la buget, nu vor achita taxe de școlarizare pentru niciuna dintre specializări.
Conceptul de pregătire interdisciplinară presupune combinarea cunoștințelor și metodelor din două domenii academice diferite, oferind absolvenților competențe mai variate și o perspectivă extinsă asupra profesiei alese. Conform Universității din București, acest tip de formare contribuie la dezvoltarea gândirii critice și este tot mai prezent în sistemele moderne de educație.
Primele universități care introduc programele
Printre instituțiile de învățământ superior care au anunțat deja astfel de programe se numără Universitatea de Vest din Timișoara. Universitatea va pune la dispoziția viitorilor studenți trei programe cu dublă specializare: Chimie–Biologie, Fizică–Chimie și Geografie–Limba și literatura engleză, fiecare beneficiind de câte 12 locuri finanțate de la buget.
Absolvenții acestor programe vor avea posibilitatea să predea ambele discipline studiate, ceea ce le poate oferi mai multe oportunități pe piața muncii.
Și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca oferă programe de dublă specializare, inclusiv în domeniul Matematică–Informatică. Reprezentanții facultății consideră că această formă de pregătire poate crește șansele absolvenților de integrare profesională și le poate oferi o mai mare flexibilitate în carieră.
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Reintroducerea unui model educațional eliminat în urmă cu aproape 20 de ani
Programele de licență cu dublă specializare au făcut parte din oferta universităților românești în trecut, însă au fost eliminate în urma reformelor din învățământul superior. Acum, Ministerul Educației readuce acest model, considerând că poate răspunde mai bine cerințelor actuale ale pieței muncii și nevoii de profesioniști cu competențe multiple.
Potrivit informațiilor publicate de Alba24, aceste programe vor reuni, de regulă, două specializări din domenii apropiate sau complementare și vor oferi absolvenților o pregătire mai amplă decât cea a programelor clasice de licență.
Prin această măsură, autoritățile speră să stimuleze formarea unor specialiști mai bine pregătiți pentru provocările actuale din educație și din piața muncii, oferind în același timp studenților mai multe opțiuni de dezvoltare profesională.