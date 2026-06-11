La 90 de ani și-a împlinit visul. A absolvit facultatea după o așteptare de peste 70 de ani: "Mai bine mai târziu decât niciodată"
Amalia Tusa/foto captura video Radio Renasterea
La vârsta de 90 de ani, când majoritatea oamenilor privesc cu nostalgie către trecut, o femeie din Cluj-Napoca și-a împlinit un vis vechi de peste șapte decenii. Amalia-Susana Tușa (Lupaș-Bîrza) a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai, devenind un simbol al perseverenței și al pasiunii pentru cunoaștere.
Considerată cea mai vârstnică studentă din România, aceasta a participat la festivitatea de absolvire a Promoției 2026, desfășurată marți, 9 iunie, la Cluj-Napoca. Evenimentul a reunit absolvenții programelor de licență și master, cadre didactice și reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, într-un moment cu puternică încărcătură emoțională.
Prezența Amaliei-Susana Tușa a atras atenția întregii comunități academice, povestea sa fiind privită ca un exemplu de determinare și credință în educație. La 90 de ani, ea a parcurs cu succes un drum academic început târziu, dar purtat cu aceeași seriozitate ca al colegilor mult mai tineri.
Născută la Cluj în 14 februarie 1936, ea a fost un elev de excepție, absolvind liceul cu media generală 10. Visul de a urma studii universitare a fost însă întrerupt de contextul politic al epocii, după ce tatăl său a fost condamnat în perioada regimului comunist, ceea ce i-a blocat accesul la facultate, scrie stiridecluj.ro
Abia în anul 2023, la vârsta de 87 de ani, a decis să reia acest drum și s-a înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Trei ani mai târziu, a urcat pe scena absolvirii alături de colegii săi, primind diploma care marchează finalul unei etape începute cu decenii întârziere.
Reprezentanții facultății au subliniat că parcursul său a impresionat întreaga comunitate academică, Amalia-Susana Tușa remarcându-se prin seriozitate, implicare și dorința constantă de a înțelege în profunzime studiile teologice.
În cadrul ceremoniei, Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, le-au transmis absolvenților un mesaj despre responsabilitatea valorificării cunoștințelor dobândite în anii de studiu.
Povestea Amaliei-Susana Tușa rămâne una dintre cele mai puternice dovezi că educația nu are limită de vârstă. După o viață marcată de obstacole și așteptări îndelungate, ea și-a împlinit în sfârșit visul, demonstrând că niciodată nu este prea târziu pentru a începe sau a termina o facultate.
Citește și:
- 09:53 - Criminalul Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață. Statul român va plăti despăgubirile de sute de mii de euro
- 09:48 - MAE avertizează românii care călătoresc în Italia: grevă națională în transportul feroviar pe 11 iunie
- 09:41 - Cum acționa rețeaua care aducea în România mașini de lux furate din Europa. Ce au descoperit anchetatorii
- 09:34 - Revoltă pe una dintre cele mai iubite plaje din Italia. Doar o anumită categorie de clienți a primit un privilegiu, ceilalți acuză discriminare
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News