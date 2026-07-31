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Lucrările la tronsonul 2 Târgu Frumos–Lețcani al A8 se amână. Anunțul CNAIR privind atribuirea contractului

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 13:05

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat, vineri, că procedura de atribuire a contractului pentru tronsonul 2 Târgu Frumos–Leţcani al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ–Iaşi–Ungheni intră într-o etapă de reevaluare, după ce Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) a admis, în parte, trei contestaţii depuse în cadrul licitaţiei. Potrivit companiei, reevaluarea ofertelor ar urma să fie finalizată până la sfârşitul lunii septembrie.

Contractul pentru tronsonul Târgu Frumos–Lețcani revine în etapa de evaluare

„Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) a admis, în parte, trei contestaţii depuse la contractul pentru tronsonul 2 Târgu Frumos-Leţcani al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni. Decizia CNSC de admitere, în parte, presupune reevaluarea punctuală a aspectelor tehnice indicate prin respectiva decizie”, precizează CNAIR într-o postare pe Facebook.

Reprezentanţii companiei spun că atribuirea contractului se va face după procedura de reevaluare, pentru care este aşteptată o finalizare la sfârşitul lunii septembrie.

„Estimăm că procedura de reevaluare se va finaliza la sfârşitul lunii septembrie, după ce Comisia de Evaluare va pune în aplicare măsurile dispuse de CNSC, etapă ce va permite atribuirea contractului. Precizăm că întregul proces de reevaluare a ofertelor intră sub incidenţa controlului ex-ante al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP)”, se menţionează în postare.

Asocierea româno-bulgară desemnată câștigătoare în aprilie

În luna aprilie, CNIR anunţa că a fost desemnat constructorul pentru încă un tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ (Moţca)-Iaşi-Ungheni, proiect strategic finanţat prin Programul SAFE. Constructorul desemnat era asocierea de firme din România şi Bulgaria, Danlin XXL (Lider), Groma Hold LTD., Intertranscom Impex S.R.L., Evropiski Patishta.

Oferta câştigătoare a avut o valoare de 4,57 miliarde lei, fiind şi cea mai bună din punct de vedere financiar, arăta CNIR.

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