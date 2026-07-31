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Lucrările la tronsonul 2 Târgu Frumos–Lețcani al A8 se amână. Anunțul CNAIR privind atribuirea contractului
FOTO: Arhivă
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat, vineri, că procedura de atribuire a contractului pentru tronsonul 2 Târgu Frumos–Leţcani al Autostrăzii A8 Târgu Neamţ–Iaşi–Ungheni intră într-o etapă de reevaluare, după ce Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) a admis, în parte, trei contestaţii depuse în cadrul licitaţiei. Potrivit companiei, reevaluarea ofertelor ar urma să fie finalizată până la sfârşitul lunii septembrie.
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