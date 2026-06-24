Nu vei mai fi amendat dacă ai uitat acasă permisul sau talonul: Senatul a dat undă verde proiectului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 13:25

Șoferii care au permis de conducere valabil și mașina înmatriculată legal ar putea scăpa de amenzile primite doar pentru că au uitat acasă permisul sau certificatul de înmatriculare. Senatul a adoptat o inițiativă legislativă depusă de deputatul USR Alexandru Dimitriu, care elimină această sancțiune considerată depășită în contextul digitalizării sistemelor de verificare ale Poliției Rutiere.

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