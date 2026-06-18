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Noi detalii cutremurătoare în cazul fetiței din Bistrița Năsăud, ucise pe trotuar: ce a aflat copila înainte de impact
Accident /Sursa foto: Timponline.ro
Publicat18 iun. 2026, 08:10
SursăRealitatea PLUS
Apar noi detalii dramatice în cazul elevei ucise pe trotuar de un șofer de 59 de ani care adormise la volan. Fetița de 12 ani aflase de doar cinci minute că va lua premierul 3 la școală și că părinții îi pregătesc o surpriză. Aceasta a murit la spital, la o zi după impact, iar colegii și profesorii i-au făcut un altar de lumânări.
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