Ilie Bolojan, la recepția de Ziua SUA: „Militarii americani reprezintă coloana vertebrală a NATO în regiune”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 iun. 2026, 19:36

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a susținut un discurs ferm și plin de recunoștință în cadrul festivităților dedicate Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii. Șeful interimar al Executivului a subliniat rolul istoric global al SUA, importanța strategică a parteneriatului bilateral și a transmis mulțumiri armatei, comunității de afaceri și diplomaților americani pentru sprijinul constant acordat României.

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