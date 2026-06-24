Ilie Bolojan, la recepția de Ziua SUA: „Militarii americani reprezintă coloana vertebrală a NATO în regiune”

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a susținut un discurs ferm și plin de recunoștință în cadrul festivităților dedicate Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii. Șeful interimar al Executivului a subliniat rolul istoric global al SUA, importanța strategică a parteneriatului bilateral și a transmis mulțumiri armatei, comunității de afaceri și diplomaților americani pentru sprijinul constant acordat României.
În deschiderea alocuțiunii sale, Ilie Bolojan a salutat prezența numeroasă de la eveniment și a adus un omagiu istoriei Statelor Unite, evidențiind influența masivă pe care această națiune o exercită la nivel mondial, de un sfert de secol.
„Această mare națiune, cu o istorie de 250 de ani, are o influență covârșitoare asupra lumii prin puterea sa economică, prin capacitatea de a inova și prin forța armatelor sale. Să ne gândim doar la salvarea Europei sau la căderea comunismului. Se cuvine, așadar, să mulțumim Statelor Unite pentru acești 250 de ani și pentru impactul global masiv pe care l-au avut, inclusiv asupra României”, a declarat premierul interimar.
Bolojan a punctat că, dincolo de argumentele economice sau militare, fundamentul acestei relații strânse este reprezentat de valorile comune: libertățile individuale, democrația și egalitatea de șanse, principii care continuă să motiveze profund societatea românească.
Securitatea națională: Mulțumiri trupelor SUA și investitorilor străini
Un punct central al discursului a fost dedicat dimensiunii de securitate, în contextul geopolitic tensionat din regiune. Premierul interimar a ținut să mulțumească în mod expres militarilor americani dislocați pe teritoriul țării noastre.
Parteneriatul economic și podurile culturale dintre națiuni
Pe plan economic, șeful Cabinetului a adresat mulțumiri companiilor americane care au ales să investească în România, generând locuri de muncă, oportunități de dezvoltare și un transfer tehnologic esențial. Totodată, acesta a apreciat eforturile acestor firme și ale Camerei de Comerț Româno-Americane (AmCham) de a promova imaginea României peste Ocean.
Ilie Bolojan nu a omis nici dimensiunea umană a parteneriatului, mulțumind comunităților de români din SUA, studenților, precum și comunității americane care trăiește în România, numindu-i „o punte vie și o bază solidă de dezvoltare a relațiilor bilaterale”.
Schimbări la nivelul misiunii diplomatice a SUA la București
Finalul discursului a fost dedicat corpului diplomatic. Premierul interimar l-a felicitat pe noul ambasador al SUA la București, remarcând debutul său dinamic.
„Îl felicit pe domnul ambasador pentru că, în cele puțin peste 100 de zile de la preluarea mandatului, a început în forță. Sunt convins că va contribui semnificativ în anii următori la întărirea parteneriatului dintre România și Statele Unite, la dezvoltarea relațiilor de afaceri și la promovarea investițiilor în domenii strategice precum energia și infrastructura”, a subliniat Bolojan, urându-i succes în misiune.
În același timp, premierul interimar a adus un omagiu special atașatului comercial și fostului însărcinat cu afaceri, domnul Dickerson, care își încheie oficial misiunea după aproape patru ani petrecuți în țara noastră, exprimându-și convingerea că acesta va rămâne un prieten pe termen lung al României.
„La mulți ani, Statelor Unite! La mulți ani, România! La mulți ani prieteniei dintre țările noastre!”, a încheiat Ilie Bolojan.