Lovitură totală pentru Bolojan. Nicușor Dan respinge rotativa guvernamentală după discuțiile cu Bolojan, Hunor și Fritz: „Este neserioasă!

Negocierile politice se întorc în impas. Deși liderii politici analizau intens formula unui executiv minoritar cu rocadă în 2027, președintele României a taxat dur această propunere imediat după vizita trioului Bolojan-Hunor-Fritz la Palatul Cotroceni. Șeful statului a transmis ferm că ideea unei noi rotații este neserioasă, obligând partidele să caute alte soluții de premier.
Culisele negocierilor politice de la Palatul Cotroceni scot la iveală divergențe majore între partide și șeful statului. Surse politice afirmă că liderii PNL, USR și UDMR s-au prezentat la discuții cu președintele Nicușor Dan, propunându-i formula unui guvern minoritar bazat pe rotație. Planul acestora era de a rămâne la conducerea Executivului până în anul 2027, moment în care ar fi urmat să fie înlocuiți de Partidul Social Democrat.
Președintele a respins însă categoric acest scenariu, catalogându-l drept unul „neserios”. Poziția șefului statului coincide cu cea a social-democraților, care au declarat, la rândul lor, că nu își doresc o astfel de formulă de guvernare. În aceste condiții, pe masa președintelui a rămas un singur scenariu principal: un guvern condus direct de PSD în perioada următoare.
Planul PSD: Sorin Grindeanu premier și un cabinet suplu, cu doar 14 ministere
Social-democrații s-au mișcat rapid și au decis deja să îl propună pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Strategia PSD vizează o restructurare profundă a Executivului, dorindu-se un guvern mult mai suplu decât cele anterioare. Noul cabinet ar urma să aibă doar 14 ministere și maximum un vicepremier, existând chiar varianta de a nu numi niciunul.
Pe surse au apărut deja și primele nume luate în calcul pentru viitoarea echipă guvernamentală. Printre acestea se numără doi tehnocrați pentru portofolii cheie: diplomatul Luca Niculescu la Ministerul Afacerilor Externe și Alexandru Nazare la Ministerul Finanțelor. Restul echipei ar urma să fie formată din lideri social-democrați, mulți dintre ei fiind miniștri care au făcut parte și din precedentul executiv.
Contracronometru la Cotroceni: Desemnarea oficială este așteptată vineri
În contextul în care varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR a picat, presiunea se mută acum pe celelalte formațiuni politice. Liderii partidelor de opoziție trebuie să definitiveze cât mai repede lista de condiții pe care le impun pentru a acorda votul de încredere în Parlament guvernului propus de PSD.
Timpul este extrem de scurt. Președintele Nicușor Dan își dorește ca un acord politic clar să fie parafat în cel mai scurt timp, astfel încât desemnarea oficială a noului premier să poată fi făcută în cursul zilei de vineri.