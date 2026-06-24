Lovitură totală pentru Bolojan. Nicușor Dan respinge rotativa guvernamentală după discuțiile cu Bolojan, Hunor și Fritz: „Este neserioasă!

Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 iun. 2026, 17:11

Negocierile politice se întorc în impas. Deși liderii politici analizau intens formula unui executiv minoritar cu rocadă în 2027, președintele României a taxat dur această propunere imediat după vizita trioului Bolojan-Hunor-Fritz la Palatul Cotroceni. Șeful statului a transmis ferm că ideea unei noi rotații este neserioasă, obligând partidele să caute alte soluții de premier.

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