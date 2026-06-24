Laura Codruța Kovesi pierde procesul de la Atena. Instanța Supremă din Grecia a decis împotriva EPPO

Procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi înregistrează un eșec major la nivel european, după ce Instanța Supremă din Grecia a pronunțat un verdict nefavorabil instituției pe care o conduce. Hotărârea vine ca o surpriză totală pentru analiștii juridici, care creditau EPPO cu șanse maxime de câștig în fața magistraților eleni.
Plenul Curții Supreme a Greciei a respins ca inadmisibil recursul formulat de Laura Codruța Kovesi. Șefa Parchetului European (EPPO) solicitase oficial reînnoirea pentru o perioadă de cinci ani a mandatelor a trei procurori din cadrul diviziei elene a instituției. Decizia magistraților eleni a fost una categorică, fiind adoptată cu o majoritate zdrobitoare de 72 de voturi pentru respingere și doar zece împotrivă.
Anterior, Consiliul Judiciar Suprem al Curții Supreme a Greciei hotărâse să prelungească mandatele procurorilor Popi Papandreou, Chariklia Thanou și Dionysis Mouzakis pentru doar doi ani, în loc de cinci. Ulterior, acțiunea prin care șefa EPPO a contestat această durată a fost respinsă din motive strict tehnice și legale.
Legislația elenă privind statutul funcționarilor judiciari este foarte clară în acest sens: doar procurorii vizați direct au dreptul de a face apel în fața Plenului Curții Supreme. În plus, o altă condiție legală obligatorie era ca decizia inițială din Consiliu să fi înregistrat măcar două voturi minoritare împotrivă. Deoarece Consiliul Judiciar Suprem a votat în unanimitate pentru prelungirea de doi ani, calea de atac a fost blocată complet.
Arbitrajul european: Ar putea interveni CJUE în acest conflict de competențe?
Deoarece Parchetul European este o instituție recent înființată la nivelul blocului comunitar, în spațiul juridic elen au apărut controverse legate de cine deține, de fapt, autoritatea finală. Profesorul Vlachopoulos, susținut de o minoritate din cadrul Plenului, a argumentat că această problemă de competență ar trebui clarificată definitiv prin implicarea instanțelor de la Luxemburg.
Mai exact, s-a propus ca Plenul Curții Supreme a Greciei să trimită o întrebare preliminară către Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). O astfel de demers ar fi trebuit să stabilească două aspecte cruciale: dacă Laura Codruța Kovesi are sau nu dreptul legal de a face apel în statele membre și cine deține, conform tratatelor europene, atribuția de a decide durata mandatelor pentru procurorii europeni delegați.
Schimbări în echipa EPPO din Grecia: Val de candidaturi pentru noi posturi
În ciuda acestui blocaj juridic, colaborarea dintre Atena și Parchetul European continuă pe alte planuri logistice. Din cauza volumului uriaș de muncă și a dosarelor complexe aflate în gestionare, Laura Codruța Kovesi a solicitat oficial consolidarea echipei din Grecia prin adăugarea a trei noi procurori.
Consiliul Judiciar Suprem urmează să analizeze situația și să decidă asupra noilor numiri. Competiția este una strânsă, pe masă existând deja aproximativ 20 de candidaturi. Printre favoriții presei elene pentru ocuparea acestor posturi cheie se numără Olympia Kleitsaki și Dimitris Zimianitis, cel din urmă având avantajul unei experiențe anterioare solide acumulate chiar în structura centrală a Parchetului European din Luxemburg.