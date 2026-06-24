Laura Codruța Kovesi pierde procesul de la Atena. Instanța Supremă din Grecia a decis împotriva EPPO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 iun. 2026, 16:41

Procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi înregistrează un eșec major la nivel european, după ce Instanța Supremă din Grecia a pronunțat un verdict nefavorabil instituției pe care o conduce. Hotărârea vine ca o surpriză totală pentru analiștii juridici, care creditau EPPO cu șanse maxime de câștig în fața magistraților eleni.

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