Europa „arde”: Cod roșu de caniculă cu victime și școli închise. Un dom de căldură extremă se îndreaptă spre România

Școli închise, transporturi blocate și avertismente severe de sănătate publică – sunt efectele imediate ale unui dom de căldură extremă care lovește Europa. Meteorologii avertizează că temperaturile record din ultimele zile reprezintă unul dintre cele mai violente episoase de caniculă din istoria recentă, amplificat direct de încălzirea globală.
Europa traversează un val de căldură extremă care a adus temperaturi record, a forțat închiderea a mii de școli și a afectat grav infrastructura de transport. Fenomenul este alimentat de un „dom de căldură” – un sistem de înaltă presiune care blochează aerul fierbinte deasupra continentului. Specialiștii avertizează că aceste episoade sunt sever amplificate de schimbările climatice și de emisiile de gaze cu efect de seră.
Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), temperaturile din Europa cresc într-un ritm de două ori mai rapid decât media globală, punând în pericol sănătatea publică și crescând severitatea caniculei în viitor.
Bilanț tragic în Franța și alerte istorice în Marea Britanie
Franța se numără printre cele mai afectate țări, înregistrând cea mai caldă zi din istoria sa, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Din cauza caniculei, cel puțin 40 de persoane s-au înecat în râuri și lacuri încercând să se răcorească. Pentru a proteja populația, autoritățile au închis aproximativ 6.000 de școli, iar obiective turistice majore, precum Turnul Eiffel și Muzeul Luvru, și-au redus programul de vizitare.
În același timp, Marea Britanie se pregătește pentru temperaturi istorice de peste 39 de grade Celsius, meteorologii emițând avertizări roșii de caniculă. Sute de școli britanice și-au suspendat cursurile, iar în Olanda s-a introdus un „program tropical” cu ore reduse.
Infrastructura de transport și problema aerului condiționat
Temperaturile extreme pun la grea încercare rețeaua feroviară din Marea Britanie, Franța și Belgia, unde există riscul de deformare a șinelor. Din acest motiv, companiile de transport au anunțat întârzieri și anulări, recomandând cetățenilor să călătorească doar dacă este absolut necesar.
Situația din școli și locuințe este agravată de lipsa sistemelor de climatizare. Spre deosebire de Statele Unite, unde 90% din case au aer condiționat, în Europa doar 20% beneficiază de acest confort. Explicația specialiștilor ține de faptul că verile europene au fost istoric mai blânde, costurile energiei sunt mari, iar clădirile vechi sunt greu de adaptat.
Cum ne putem proteja în locuințe
Multe dintre casele europene sunt proiectate structural să rețină căldura, ceea ce pe timp de caniculă le transformă în adevărate capcane termice.
Pentru a diminua riscurile, experții recomandă:
Hidratarea constantă și evitarea efortului fizic la orele amiezii.
Închiderea obloanelor și a draperiilor pe timpul zilei pentru a bloca radiațiile solare.
Evitarea deschiderii ferestrelor în intervalele cele mai fierbinți și căutarea unor spații răcoroase.
Canicula și furtunile lovesc România
Valul de aer fierbinte ajunge și în România, unde Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis deja o serie de avertismente. Sudul și vestul țării se vor confrunta cu temperaturi maxime de până la 35 de grade Celsius și un disconfort termic accentuat.
În cursul zilei de miercuri, regiuni din Crișana, Maramureș, Banat și Transilvania se află sub cod galben de caniculă, în timp ce 23 de județe sunt afectate în paralel de instabilitate atmosferică accentuată, cu furtuni, vijelii și grindină. De joi, codul galben se va extinde la nivelul aproape întregii țări, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie. În București, termometrele vor indica 31-33 de grade Celsius, resimțite mult mai intens în a doua parte a zilei.