Europa „arde”: Cod roșu de caniculă cu victime și școli închise. Un dom de căldură extremă se îndreaptă spre România

Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 iun. 2026, 22:16

Școli închise, transporturi blocate și avertismente severe de sănătate publică – sunt efectele imediate ale unui dom de căldură extremă care lovește Europa. Meteorologii avertizează că temperaturile record din ultimele zile reprezintă unul dintre cele mai violente episoase de caniculă din istoria recentă, amplificat direct de încălzirea globală.

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