Doi români din Marea Britanie au recunoscut că au ucis doi bărbați. Își sedau victimele pentru a le jefui

Scris de Iulian Budusan Publicat: 24 iun. 2026, 22:30

Răsturnare de situație într-un caz șocant din Marea Britanie: doi români au pledat vinovați în fața instanței pentru uciderea a doi bărbați. Potrivit jurnaliștilor de la BBC și The Guardian, aceștia puneau în aplicare o metodă extrem de periculoasă – își drogau victimele pe ascuns cu sedative puternice pentru a le lăsa fără bani și bunuri, dozele dovedindu-se însă fatale.

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