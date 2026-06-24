Doi români din Marea Britanie au recunoscut că au ucis doi bărbați. Își sedau victimele pentru a le jefui

Răsturnare de situație într-un caz șocant din Marea Britanie: doi români au pledat vinovați în fața instanței pentru uciderea a doi bărbați. Potrivit jurnaliștilor de la BBC și The Guardian, aceștia puneau în aplicare o metodă extrem de periculoasă – își drogau victimele pe ascuns cu sedative puternice pentru a le lăsa fără bani și bunuri, dozele dovedindu-se însă fatale.
Cine sunt victimele românilor din Marea Britanie
Adina Mihai, în vârstă de 31 de ani, și Mădălin Dumitru, de 30 de ani, au pledat vinovați la un tribunal din Oxford pentru ucidere din culpă în cazul a doi bărbați din sudul Angliei. Victimele care și-au pierdut viața sunt Gary Mouat, un bărbat de 37 de ani din Banbury (Oxfordshire), și Malcolm King, în vârstă de 80 de ani, din Bagendon (Gloucestershire).
În fața aceleiași instanțe, cei doi cetățeni români au recunoscut, de asemenea, că au otrăvit alți doi bărbați, care din fericire au supraviețuit agresiunilor.
Cum acționau infractorii: Capcana serviciilor sexuale
Potrivit anchetatorilor, rețeaua a funcționat între august 2024 și iulie 2025. Românii luau legătura cu bărbați care căutau servicii sexuale, iar după ce victimele plăteau un avans, Adina Mihai se întâlnea cu ele la domiciliu, prezentându-se drept lucrătoare sexuală.
Odată ajunsă în locuință, femeia le punea pe ascuns în băuturi GBL (gamma-butirolactonă), o substanță care se transformă rapid în organism în GHB, un sedativ extrem de puternic. Scopul clar al acestei tactici era ca victimele să își piardă cunoștința sau să fie puse în imposibilitatea de a reacționa, moment în care cei doi complici le furau banii și toate bunurile de valoare.
Cum s-a prăbușit rețeaua: Alerta care a extins ancheta
Gary Mouat a fost găsit mort în locuința sa din Banbury pe 13 iulie 2025, iar expertiza toxicologică a stabilit ulterior că decesul a fost provocat de otrăvirea cu GBL. Această descoperire i-a determinat pe anchetatori să emită o alertă generală către toate forțele de poliție din Regatul Unit, cerând reverificarea deceselor inexplicabile.
În urma acestei alerte, poliția din Gloucestershire a redeschis dosarul privind moartea octogenarului Malcolm King, găsit decedat pe 21 august 2024. Deși inițial moartea sa fusese considerată nesuspectă, fiind pusă pe seama unor probleme de sănătate preexistente, noile analize toxicologice au demonstrat că bătrânul fusese otrăvit cu aceeași substanță de către cuplul de români.
Ce urmează pentru cei doi suspecți
Cei doi infractori au fost plasați în arest și își așteaptă condamnarea, data exactă a sentinței urmând să fie stabilită de instanța de judecată din Oxford.
Deși până în acest moment anchetatorii nu au identificat alte decese, otrăviri sau jafuri care să poată fi asociate cu Adina Mihai și Mădălin Dumitru, poliția britanică continuă verificările amănunțite pentru a stabili cu certitudine dacă există și alte victime care nu au fost încă descoperite.