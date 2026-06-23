SURSE Nicușor Dan prelungește suspansul de pe scena politică. Nu va desemna marți noul premier

Surse politice au declarat că președintele Nicușor Dan va amâna desemnarea noului premier, și că nu va face anunțul marți seară. Toată ziua de marți, la Palatul Cotroceni, au avut loc consultările președintelui cu partidele și grupurile parlamentare.
Președintele României, Nicușor Dan, nu va anunța un nou premier în cursul zilei de astăzi, conform unor surse politice. Șeful statului a ales să ofere timp suplimentar formațiunilor parlamentare pentru a negocia o formulă stabilă de guvernare, evitând astfel un al treilea eșec consecutiv.
Scenariul unei amânări de o zi sau două a fost confirmat și de liderii PNL și UDMR. Aceștia susțin că nominalizarea oficială trebuie să vină doar după ce partidele ajung la un numitor comun, pentru a preveni repetarea scenariului în care Cabinetele propuse pică la votul din Parlament.
Soluția lui Kelemen Hunor: „Procedura Vatican” pentru partidele politice
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat că o nouă nominalizare din partea șefului statului ar putea fi amânată până joi. Acesta a subliniat că orice variantă de lucru trebuie să fie precedată de un acord politic semnat între partidele din Parlament.
Pentru a descrie plastic situația în care se află clasa politică, liderul Uniunii a propus, în glumă, aplicarea modelului folosit la alegerea Suveranului Pontif. „Aplicăm procedura Vatican: închidem sala și când iese fumul alb, o deschidem”, a punctat Kelemen Hunor, sugerând că politicienii nu ar trebui să plece de la discuții fără o soluție clară.
Cronologia blocajului politic de la Cotroceni
Noile consultări convocate de președintele Nicușor Dan vin pe fondul unei crize guvernamentale prelungite, declanșate inițial de picarea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. De atunci, încercările de a forma un nou Executiv s-au lovit de zidul lipsei unei majorități în Parlament:
Prima încercare: Președintele l-a desemnat inițial pe Eugen Tomac pentru a forma noul Guvern, însă acesta a fost nevoit să își depună mandatul după ce a constatat că nu poate strânge numărul necesar de voturi.
A doua încercare: Ulterior, Adrian Veștea a fost propus pentru funcția de prim-ministru. Deși această nominalizare a provocat tensiuni interne și o ruptură în interiorul PNL, Cabinetul Veștea a mers până la capăt în Parlament, unde a fost respins la votul de învestitură.
În acest moment, negocierile rămân extrem de complicate. În timp ce Sorin Grindeanu a transmis că PSD este gata să își asume intrarea la guvernare, George Simion a avertizat că nicio formulă nu va avea stabilitate fără AUR, iar PNL insistă pe semnarea unui pact național de urgență.