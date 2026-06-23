SURSE Nicușor Dan prelungește suspansul de pe scena politică. Nu va desemna marți noul premier

Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 iun. 2026, 17:46

Surse politice au declarat că președintele Nicușor Dan va amâna desemnarea noului premier, și că nu va face anunțul marți seară. Toată ziua de marți, la Palatul Cotroceni, au avut loc consultările președintelui cu partidele și grupurile parlamentare.

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