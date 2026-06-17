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Sport· 1 min citire
Istvan Kovacs va arbitra meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale
Istvan Kovacs (foto: profimedia)
Arbitrul român Istvan Kovacs a primit prima sa delegare în calitate de arbitru central la Cupa Mondială, urmând să conducă partida dintre Tunisia și Japonia, programată duminică, de la ora 7:00. Meciul nu este unul oarecare, acesta reprezentând partida cu numărul 1.000 din istoria Campionatului Mondial de Fotbal.
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