Istvan Kovacs va arbitra meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale

Scris de Darius Stănescu Publicat: 17 iun. 2026, 23:23

Arbitrul român Istvan Kovacs a primit prima sa delegare în calitate de arbitru central la Cupa Mondială, urmând să conducă partida dintre Tunisia și Japonia, programată duminică, de la ora 7:00. Meciul nu este unul oarecare, acesta reprezentând partida cu numărul 1.000 din istoria Campionatului Mondial de Fotbal.

Distribuie articolul