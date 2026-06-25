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Cupa Mondială. 17 persoane rănite, după ce o mașină a intrat în plin într-un grup de suporteri VIDEO
. 17 persoane rănite, după ce o mașină a intrat în plin într-un grup de suporteri. Foto/Captură video
Cel puțin 17 persoane au fost rănite în Mexic, după ce o mașină a lovit un grup de suporteri aflați pe străzi pentru a sărbători victoria echipei naționale în fața Cehiei la Cupa Mondială. Incidentul a avut loc miercuri seară în Cabo San Lucas.
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