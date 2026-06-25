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Cupa Mondială. 17 persoane rănite, după ce o mașină a intrat în plin într-un grup de suporteri VIDEO

. 17 persoane rănite, după ce o mașină a intrat în plin într-un grup de suporteri. Foto/Captură video

. 17 persoane rănite, după ce o mașină a intrat în plin într-un grup de suporteri. Foto/Captură video

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 16:08

Cel puțin 17 persoane au fost rănite în Mexic, după ce o mașină a lovit un grup de suporteri aflați pe străzi pentru a sărbători victoria echipei naționale în fața Cehiei la Cupa Mondială. Incidentul a avut loc miercuri seară în Cabo San Lucas.

Conform datelor preliminare oferite de primăria localității, vehiculul fusese inițial înconjurat de un grup de persoane. Din motive pe care autoritățile competente urmează să le stabilească cu exactitate, mașina a pornit de pe loc și a pătruns direct în mulțime.

Un oficial local a completat tabloul momentului critic, precizând că șoferul ar fi accelerat brusc în direcția fanilor aflați pe carosabil. În urma impactului violent, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale imediate și au fost transportate de urgență la spitalele din zonă.

Autorul accidentului a fost reținut de poliție

După comiterea faptei, suspectul nu a reușit să își piardă urma. Șoferul a fost localizat și arestat în incinta orașului Cabo San Lucas, o cunoscută stațiune turistică aflată în extremitatea sudică a peninsulei mexicane Baja California. Informațiile privind prinderea acestuia au fost confirmate și de agenția națională de presă Agerpres.

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