Cupa Mondială. 17 persoane rănite, după ce o mașină a intrat în plin într-un grup de suporteri VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 16:08

Cel puțin 17 persoane au fost rănite în Mexic, după ce o mașină a lovit un grup de suporteri aflați pe străzi pentru a sărbători victoria echipei naționale în fața Cehiei la Cupa Mondială. Incidentul a avut loc miercuri seară în Cabo San Lucas.

Distribuie articolul