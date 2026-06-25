Mihaela Bilic avertizează: 3 alimente de evitat pe timp de caniculă. Îți pot pune sănătatea în pericol

Pe vreme de caniculă, corpul reacționează altfel, iar mâncarea grea poate deveni mai greu de suportat. Dr. Mihaela Bilic atrage atenția că, în zilele foarte călduroase, ar trebui să evităm carnea tocată, carnea afumată și sosurile grele.
În această categorie intră preparate precum micii, chiftelele, afumăturile și mâncărurile încărcate cu sosuri. Sunt alimente care pot îngreuna digestia exact atunci când organismul are deja de făcut față temperaturilor ridicate.
Nutriționistul explică faptul că vara apetitul se schimbă în mod natural. Când este foarte cald afară, nu mai simțim aceeași poftă pentru mâncăruri grele, cu multă grăsime sau zahăr. În schimb, organismul cere preparate mai ușoare, mai proaspete, cu multe legume și deserturi mai parfumate. Practic, vara ne împinge mai ușor spre alegeri simple, rapide și mai potrivite pentru zilele toride.
Dr. Mihaela Bilic: „Adio sosuri grele!”
„Vara este sezonul în care este ușor să reducem aportul de zahăr și grăsimi din simplul motiv că centrul foamei este inhibat de căldură.
„Adio sosuri grele!” – Mihaela Bilic
Vara se simplifică gătitul – adio prăjeli și sosuri grele, la revedere tocături și afumături, este timpul pentru salate și preparate gătite rapid sau consumate crude.
Pe caniculă sunt recomandate supele de legume consumate reci, produsele lactate fermentate (Sana, Kefir), peștele și carnea la grătar, iar ca desert înghețata și fructele proaspete”, explică Mihaela Bilic.
Ce putem alege în locul mâncărurilor grele
În zilele caniculare, mesele simple sunt mai ușor de dus pentru organism. Supele reci de legume, lactatele fermentate, peștele, carnea la grătar, salatele și fructele proaspete sunt variante mai potrivite pentru perioadele cu temperaturi foarte ridicate. Aceste alimente nu încarcă la fel de mult masa și se potrivesc mai bine cu pofta de mâncare redusă pe care mulți oameni o au vara. Ideea este ca mâncarea să fie mai ușoară, mai proaspătă și mai simplu de digerat.