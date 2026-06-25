Mihaela Bilic avertizează: 3 alimente de evitat pe timp de caniculă. Îți pot pune sănătatea în pericol

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 08:29

Pe vreme de caniculă, corpul reacționează altfel, iar mâncarea grea poate deveni mai greu de suportat. Dr. Mihaela Bilic atrage atenția că, în zilele foarte călduroase, ar trebui să evităm carnea tocată, carnea afumată și sosurile grele.

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