Anxietatea de vară nu este doar o stare trecătoare. Căldura, FOMO și schimbările de rutină pot accentua stresul

Vara este văzută, de multe ori, ca perioada în care oamenii se relaxează, pleacă în vacanțe și se bucură de zilele lungi și însorite. În realitate, pentru unele persoane, acest anotimp poate veni cu mai mult stres decât se vede din afară.
Căldura, programul dat peste cap și presiunea de a profita de fiecare zi pot aduce anxietate. Tocmai de aceea, specialiștii spun că anxietatea de vară există și poate fi mai frecventă decât credem.
Meredith Hettler, directoarea unui program de anxietate, explică faptul că această stare poate fi greu de înțeles de cei care o trăiesc. Vara este asociată, în general, cu bucuria și relaxarea, iar oamenii care se simt agitați sau copleșiți pot ajunge să creadă că este ceva în neregulă cu ei. În jur, par să vadă doar persoane fericite, plecate în vacanțe sau implicate în tot felul de activități. Acest contrast îi poate face să se simtă singuri, de parcă numai ei trec printr-o astfel de perioadă.
Căldura poate crește stresul și iritarea
Temperaturile ridicate nu afectează doar corpul, ci și starea de spirit. Căldura poate crește nivelul de cortizol din organism, hormon asociat cu stresul. Din acest motiv, unele persoane pot deveni mai iritabile, mai neliniștite sau mai greu de liniștit în zilele foarte călduroase. Studiile au legat schimbările fizice produse de temperaturile mari de o nevoie mai mare de îngrijiri de urgență pentru probleme legate de sănătatea mintală.
Pe lângă căldură, vara schimbă și ritmul obișnuit al vieții. Zilele sunt mai lungi, copiii sunt în vacanță, programul de muncă poate fi diferit, iar rutina de somn sau mesele pot fi date peste cap. Chiar și schimbările pozitive pot obosi mintea atunci când apar prea multe deodată. Hettler spune că modificările legate de somn, responsabilități sau structura unei zile îi pot face pe oameni să se simtă mai puțin ancorați.
Rețelele sociale pot face vara să pară o cursă
Un alt factor care poate alimenta anxietatea de vară este timpul petrecut pe rețelele sociale. Când vezi mereu poze cu vacanțe, ieșiri, petreceri sau locuri frumoase, poți avea impresia că toți ceilalți se distrează mai mult. De aici apare FOMO, adică teama că pierzi ceva important sau că nu trăiești vara așa cum ar trebui. Presiunea devine și mai mare atunci când ajungi să te compari cu momentele frumoase postate de alții.
Hettler explică faptul că expunerea constantă la cele mai bune momente din viața altora poate crea o presiune nerealistă. Oamenii pot ajunge să simtă că trebuie să profite la maximum de fiecare zi de vară. Problema este că nu orice zi trebuie să fie memorabilă, plină de activități sau perfectă. Uneori, tocmai această așteptare face ca vara să devină obositoare în loc să fie relaxantă.
Ce poți face ca să-ți protejezi starea de spirit
Un prim pas este să ai așteptări mai realiste de la vară. Nu este nevoie ca fiecare zi să fie plină de planuri, ieșiri sau experiențe speciale. Hettler spune că odihna poate fi la fel de importantă ca momentele frumoase și că vara poate fi plăcută și fără activități continue. Pentru mulți oameni, un ritm mai liniștit poate fi exact ce au nevoie.
Menținerea unei rutine cât mai stabile poate ajuta mult. Somnul, mesele și mișcarea făcute la ore cât de cât constante pot susține echilibrul emoțional. Reducerea timpului petrecut pe rețelele sociale poate limita comparațiile și presiunea de a face tot ce fac ceilalți. Hettler mai spune că schimbarea felului în care privim lucrurile și a comportamentelor noastre poate influența direct modul în care ne simțim.
Important este să înțelegi de unde vine stresul. Poate fi de la căldură, de la lipsa rutinei, de la comparațiile cu ceilalți sau de la prea multe așteptări puse pe tine. Când cauza devine mai clară, este mai ușor să faci schimbări mici, dar utile. Vara nu trebuie să arate într-un anumit fel ca să fie bună pentru tine.