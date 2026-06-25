Anxietatea de vară nu este doar o stare trecătoare. Căldura, FOMO și schimbările de rutină pot accentua stresul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 09:03

Vara este văzută, de multe ori, ca perioada în care oamenii se relaxează, pleacă în vacanțe și se bucură de zilele lungi și însorite. În realitate, pentru unele persoane, acest anotimp poate veni cu mai mult stres decât se vede din afară.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre anxietate de varacanicula