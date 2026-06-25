Cinci persoane arestate la Timișoara într-un dosar de trafic de droguri. Anchetatorii au descoperit canabis, cocaină și zeci de plante cultivate ilegal

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 iun. 2026, 16:45

O amplă operațiune desfășurată de polițiștii antidrog și procurorii DIICOT la Timișoara s-a încheiat cu arestarea preventivă a cinci persoane acuzate de trafic de droguri și comercializarea de substanțe cu efect psihoactiv. Suspecții, cu vârste cuprinse între 21 și 47 de ani, sunt bănuiți că au dezvoltat o rețea prin care procurau și distribuiau diferite tipuri de droguri către consumatori din municipiu.

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