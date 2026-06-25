Cinci persoane arestate la Timișoara într-un dosar de trafic de droguri. Anchetatorii au descoperit canabis, cocaină și zeci de plante cultivate ilegal

O amplă operațiune desfășurată de polițiștii antidrog și procurorii DIICOT la Timișoara s-a încheiat cu arestarea preventivă a cinci persoane acuzate de trafic de droguri și comercializarea de substanțe cu efect psihoactiv. Suspecții, cu vârste cuprinse între 21 și 47 de ani, sunt bănuiți că au dezvoltat o rețea prin care procurau și distribuiau diferite tipuri de droguri către consumatori din municipiu.
Rețea de trafic de droguri destructurată de DIICOT
Potrivit informațiilor transmise de anchetatori, cercetările au arătat că, pe parcursul anului 2026, cei cinci suspecți ar fi desfășurat în mod constant activități de procurare, deținere, transport și vânzare de substanțe interzise.
Printre drogurile comercializate s-ar fi aflat canabis, cocaină și N-Etilpentedronă, o substanță cu efecte psihoactive. Tranzacțiile ar fi avut loc în Timișoara, iar prețurile pentru cantitățile vândute variau între 150 și 2.390 de lei.
Anchetatorii susțin că membrii grupului colaborau între ei, iar în anumite situații unii dintre suspecți furnizau droguri celorlalți pentru a fi distribuite mai departe către consumatori.
Droguri și plante de canabis, descoperite la percheziții
În cadrul investigației, oamenii legii au reușit să indisponibilizeze peste 160 de grame de droguri și produse psihoactive. De asemenea, în urma celor nouă percheziții domiciliare efectuate, au fost găsite și ridicate numeroase probe relevante pentru dosar.
Printre acestea se numără 44 de plante de canabis cultivate ilegal, pungi și recipiente care conțineau substanțe vegetale și pulverulente, cântare electronice de precizie, grindere și alte obiecte utilizate în activitatea de trafic.
Toate bunurile descoperite au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor și pentru stabilirea exactă a dimensiunii activității infracționale.
Suspecții au fost reținuți și ulterior arestați
După administrarea probatoriului, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea celor cinci persoane pentru 24 de ore.
Ulterior, dosarul a fost prezentat Tribunalului Timiș, iar judecătorul de drepturi și libertăți a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a suspecților pentru o perioadă de 30 de zile.
Investigația este coordonată de procurorii DIICOT, în colaborare cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate a grupării și eventualele legături cu alte persoane implicate în traficul de droguri.
Dosarul vizează infracțiuni de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive, toate în formă continuată.