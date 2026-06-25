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DJ de renume din Ibiza, „creierul” unei rețele internaționale de droguri. Este căutat de justiție în Florida

DJ în Ibiza (foto: profimedia)

DJ în Ibiza (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 11:13

Un DJ argentinian care a performat în cele mai exclusiviste cluburi din Ibiza, printre care Amnesia, Pacha și Destino, a fost condamnat de autoritățile spaniole pentru coordonarea unei rețele internaționale de trafic de droguri. Hugo Bianco, considerat „creierul” organizației, se află în prezent în Florida și a fost declarat fugar al justiției.

Nouă ani și jumătate de închisoare și trei milioane de euro amendă

Înalta Curte de Justiție din Insulele Baleare a menținut condamnarea la nouă ani și șase luni de detenție, însoțită de o amendă de trei milioane de euro.

Potrivit Euronews, Bianco ar fi asigurat suportul logistic al unor curieri care transportau droguri între Europa și Statele Unite, contribuind totodată la depozitarea și distribuția de MDMA, cocaină, ketamină și cannabis în Insulele Baleare, în perioada septembrie 2019 – august 2020.

Operațiunea Pertinax: anchetă comună Spania – SUA

Dosarul face parte din Operațiunea Pertinax, desfășurată în colaborare de Guardia Civil spaniolă și Homeland Security Investigations din SUA. Rețeaua opera pe ruta Ibiza – Barcelona – Miami.

În 2020, autoritățile au arestat 21 de suspecți în Ibiza, Barcelona și Girona, inclusiv la locuința lui Bianco din Jesus, Santa Eulària des Riu. Perchezițiile au dus la confiscarea a 38 de kilograme de cannabis, 4.500 de plante, opt kilograme de droguri sintetice și 45.000 de euro în numerar.

Simultan, în Miami au fost reținute trei persoane, iar autoritățile americane au confiscat 15 kilograme de pastile cu MDMA și 14 kilograme de ketamină lichidă.

Hugo Bianco, alături de alți doi inculpați care nu s-au prezentat în fața instanței, figurează în prezent pe lista fugărilor de justiție, potrivit Euronews.

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