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Extern· 2 min citire
DJ de renume din Ibiza, „creierul” unei rețele internaționale de droguri. Este căutat de justiție în Florida
DJ în Ibiza (foto: profimedia)
Un DJ argentinian care a performat în cele mai exclusiviste cluburi din Ibiza, printre care Amnesia, Pacha și Destino, a fost condamnat de autoritățile spaniole pentru coordonarea unei rețele internaționale de trafic de droguri. Hugo Bianco, considerat „creierul” organizației, se află în prezent în Florida și a fost declarat fugar al justiției.
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