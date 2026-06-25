DJ de renume din Ibiza, „creierul” unei rețele internaționale de droguri. Este căutat de justiție în Florida

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 11:13

Un DJ argentinian care a performat în cele mai exclusiviste cluburi din Ibiza, printre care Amnesia, Pacha și Destino, a fost condamnat de autoritățile spaniole pentru coordonarea unei rețele internaționale de trafic de droguri. Hugo Bianco, considerat „creierul” organizației, se află în prezent în Florida și a fost declarat fugar al justiției.

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