Mâncăm tot mai scump, dar cât de sigură este mâncarea? Fructele și legumele cele mai pline de pesticide - VIDEO

Publicat 25 iun. 2026, 14:52 Actualizat 25 iun. 2026, 15:10 Sursă Realitatea PLUS

Că mâncăm scump și că România este campioană la scumpiri la nivelul Uniunii Europene, inclusiv la produsele alimentare de bază, este deja de notorietate. Realitatea Plus a vrut să afle și cât de sănătos ne hrănim, într-un reportaj exclusiv.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre piata legume fructepesticide