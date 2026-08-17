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Incendiu puternic la o hală de sortare a deșeurilor, în Covasna: pompierii luptă de ore întregi cu flăcările. Apa, adusă de la 3 km distanță

Incendiu Covasna/ Foto: ISU Covasna

Incendiu Covasna/ Foto: ISU Covasna

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 10:27
Actualizat17 aug. 2026, 10:28

Pompierii militari continuă, luni, intervenția la hala de sortare a deșeurilor din localitatea Leț, județul Covasna, unde incendiul izbucnit duminică a lăsat în urmă mai multe focare. Flăcările au afectat aproximativ 1.000 de metri pătrați din interiorul halei și circa 400 de metri pătrați de deșeuri depozitate în exterior. Autospecialele pompierilor sunt alimentate dintr-un pârâu aflat la aproximativ trei kilometri de locul intervenţiei.

La locul intervenției sunt mobilizate cinci autospeciale de stingere, dintre care trei din cadrul ISU Covasna și două de la ISU Brașov. Pompierii beneficiază și de două autospeciale pentru muncă operativă, precum și de un echipaj SMURD.

Intervenția a continuat pe tot parcursul nopții, iar luni pompierii acționează pentru lichidarea focarelor rămase. Potrivit ISU Covasna, incendiul nu s-a extins la alte obiective.

„Intervenția pompierilor militari pentru stingerea incendiului izbucnit la hala de sortare a deșeurilor din localitatea Leț a continuat pe tot parcursul nopții. În acest moment, se acționează pentru lichidarea focarelor existente, incendiul neextinzându-se la alte obiective. (...) Pentru asigurarea necesarului de apă, alimentarea autospecialelor se realizează în prezent dintr-un pârâu aflat la aproximativ 3 kilometri de locul intervenției. În perioada următoare, pentru alimentare vor putea fi utilizați și hidranții exteriori, conectați la rezerva de apă a operatorului economic”, au transmis luni reprezentanții ISU Covasna.

Incendiul a afectat aproximativ 1.400 de metri pătrați

Incendiul a izbucnit duminică după-amiază, fiind semnalat prin mai multe apeluri primite de la participanții la trafic. Din primele evaluări, flăcările s-au manifestat generalizat în hala de sortare, pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, dar și la deșeurile depozitate în exterior, pe circa 400 de metri pătrați.

Din cauza cantității și a naturii materialelor afectate, operațiunea de lichidare a focarelor este una de durată, potrivit ISU Covasna.

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