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Incendiu puternic la o hală de sortare a deșeurilor, în Covasna: pompierii luptă de ore întregi cu flăcările. Apa, adusă de la 3 km distanță
Incendiu Covasna/ Foto: ISU Covasna
Publicat17 aug. 2026, 10:27
Actualizat17 aug. 2026, 10:28
Pompierii militari continuă, luni, intervenția la hala de sortare a deșeurilor din localitatea Leț, județul Covasna, unde incendiul izbucnit duminică a lăsat în urmă mai multe focare. Flăcările au afectat aproximativ 1.000 de metri pătrați din interiorul halei și circa 400 de metri pătrați de deșeuri depozitate în exterior. Autospecialele pompierilor sunt alimentate dintr-un pârâu aflat la aproximativ trei kilometri de locul intervenţiei.
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