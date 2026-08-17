Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Angajatul CTP Arad rănit în explozie a decedat la spital. Polițiștii au deschis dosar penal

Angajatul CTP Arad rănit în explozie a decedat la spital

Angajatul CTP Arad rănit în explozie a decedat la spital

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 10:04
SursăAgerpres

Polițiștii arădeni au întocmit, luni, un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă, după ce angajatul Companiei de Transport Public (CTP) Arad rănit în explozia de joi a decedat în spital.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad au precizat, la solicitarea Agerpres, că cercetările au loc in rem, iar dosarul de ucidere din culpă, care inițial a fost întocmit pentru vătămare corporală din culpă, va fi trimis Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad.

Bărbatul, care a fost internat la terapie intensivă, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, a decedat în weekend.

O explozie urmată de incendiu s-a produs, joi, la o instalație din curtea CTP Arad, iar un angajat a fost rănit, fiind dus la spital cu arsuri.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Arad informase că la sosirea echipajelor de pompieri incendiul era deja stins de către angajați.

'Explozia s-au produs la instalația de gaz. A rezultat o victimă, conștientă, cooperantă, cu arsuri de gradul III. Victima va fi transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale suplimentare', anunțase ISU.

Ulterior, directoarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Arad, Ecaterina Isac, declarase, pentru Agerpres, că victima avea 57 de ani și lucrase 15 ani la CTP.

'Angajatul a încercat să taie cu flexul capacul unui recipient metalic, care în prealabil a avut substanțe inflamabile și a explodat din cauza gazelor formate', a precizat Isac.

Inspectorii ITM fac o anchetă pentru a stabili dacă au fost respectate normele de securitate și sănătate în muncă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ctp araddosar penalpolitisti

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe