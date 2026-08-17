Angajatul CTP Arad rănit în explozie a decedat la spital. Polițiștii au deschis dosar penal

Publicat 17 aug. 2026, 10:04 Sursă Agerpres

Polițiștii arădeni au întocmit, luni, un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă, după ce angajatul Companiei de Transport Public (CTP) Arad rănit în explozia de joi a decedat în spital.

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