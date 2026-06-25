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Actual· 1 min citire
Reacția MAE după decizia Rusiei de a închide Consulatul General al României la Sankt Petersburg
Foto/Arhivă/Inquam
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României a reacționat ferm în urma deciziei luate de Federația Rusă de a denunța acordul bilateral privind deschiderea Consulatului General al României la Sankt Petersburg. Autoritățile de la București cataloghează această măsură drept o acțiune de retorsiune nejustificată, care tensionază inutil raporturile diplomatice.
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