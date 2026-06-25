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Reacția MAE după decizia Rusiei de a închide Consulatul General al României la Sankt Petersburg

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 25 iun. 2026, 17:02

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României a reacționat ferm în urma deciziei luate de Federația Rusă de a denunța acordul bilateral privind deschiderea Consulatului General al României la Sankt Petersburg. Autoritățile de la București cataloghează această măsură drept o acțiune de retorsiune nejustificată, care tensionază inutil raporturile diplomatice.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că partea română a fost notificată oficial de către autoritățile ruse cu privire la încetarea activității reprezentanței diplomatice. Instituția subliniază că decizia Moscovei vine ca un răspuns la măsurile adoptate anterior de România, care a acționat în deplină conformitate cu dreptul internațional și în spiritul solidarității aliate.

România își reafirmă respectarea normelor de drept internațional

În comunicatul emis, Ministerul Afacerilor Externe reiterează că toate deciziile adoptate de România în exercitarea suveranității sale și în gestionarea relațiilor diplomatice sunt atent evaluate și luate în strictă conformitate cu prevederile Cartei ONU și cu Convenția de la Viena privind relațiile consulare.

De asemenea, MAE dă asigurări că prioritatea țării noastre rămâne protejarea intereselor cetățenilor români din Federația Rusă. În acest sens, serviciile consulare și asistența specifică vor fi preluate și asigurate în continuare de către Ambasada României la Moscova, pentru a minimiza impactul acestei decizii asupra comunității de români.

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