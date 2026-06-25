Escrocheriile online au devenit o rutină în SUA. De ce tot mai multe victime aleg să nu le mai reclame

Tentativele de fraudă online și telefonică au ajuns să fie o problemă aproape zilnică pentru milioane de americani. Mulți oameni primesc în fiecare zi apeluri, mesaje, e-mailuri sau reclame care par făcute special ca să-i păcălească.
Unele cer date personale, altele vor acces la conturi sau îi împing pe oameni să trimită bani. Fenomenul a devenit atât de răspândit, încât pentru mulți nu mai este o surpriză, ci ceva cu care se confruntă constant.
Potrivit unui sondaj realizat de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, aproximativ 58% dintre adulții din Statele Unite spun că primesc zilnic astfel de tentative suspecte. Asta înseamnă că mai mult de jumătate dintre americani se lovesc, zi de zi, de posibile escrocherii. Fraudele nu mai apar doar ocazional, ci au devenit o presiune permanentă. Iar pe măsură ce metodele devin mai variate, oamenilor le este tot mai greu să știe ce este real și ce este capcană.
Unul din zece americani a pierdut bani sau a oferit acces la conturi
Un alt sondaj, realizat de Gallup împreună cu Stop Scams Alliance, arată cât de serioasă este problema. Aproximativ unul din zece americani a pierdut bani sau a oferit acces la conturi financiare în urma unei fraude, doar în ultimul an. Pentru aproape jumătate dintre victime, pierderea a fost mai mare de 500 de dolari. Sunt sume care pot afecta serios bugetul unei familii, mai ales când banii sunt greu de recuperat.
Experiențele din ultimii ani arată că fenomenul este și mai extins. Aproximativ 30% dintre adulții americani spun că au fost păcăliți să ofere bani sau informații personale. În plus, peste jumătate dintre respondenți cunosc un membru al familiei sau un prieten care a pierdut bani într-o astfel de schemă. Asta arată că fraudele nu sunt cazuri izolate, ci o problemă care ajunge tot mai des în viața oamenilor obișnuiți.
Cum încearcă escrocii să ajungă la victime
Printre cele mai folosite metode sunt mesajele false despre livrări de colete. Oamenii primesc notificări care par să vină de la firme de curierat și sunt îndemnați să apese pe un link sau să ofere date personale. Alte escrocherii vin sub forma unor alerte false din partea băncilor. Victimele sunt speriate că ar avea probleme cu un cont și sunt împinse să ofere informații sensibile.
Escrocii folosesc și rețelele sociale sau aplicațiile de mesagerie. Facebook, Messenger, WhatsApp și Instagram sunt printre canalele prin care oamenii pot fi contactați. Uneori, mesajele par trimise de persoane cunoscute sau de instituții de încredere. Tocmai de aceea, mulți ajung să cadă în capcană înainte să-și dea seama că au fost păcăliți.
Persoanele în vârstă spun că sunt vizate cel mai des
Persoanele de peste 60 de ani spun cel mai des că primesc zilnic tentative suspecte de fraudă. Aproximativ șapte din zece americani din această categorie de vârstă afirmă că sunt vizați în fiecare zi. Pentru seniori, presiunea este și mai mare, pentru că escrocii folosesc mesaje alarmante, telefoane insistente sau promisiuni false. În multe cazuri, aceste metode sunt gândite ca să sperie victima și să o facă să reacționeze rapid.
Fraudele devin tot mai greu de recunoscut, iar acest lucru îi afectează mai ales pe cei care nu sunt obișnuiți cu tehnologia. Un mesaj poate părea credibil, o pagină falsă poate arăta ca una reală, iar un apel telefonic poate suna convingător. De aceea, mulți oameni ajung să ofere date sau bani fără să realizeze imediat pericolul. Iar după ce își dau seama, de multe ori este deja prea târziu.
De ce multe victime nu mai reclamă fraudele
Deși aproape toți cei întrebați spun că escrocheriile sunt o amenințare serioasă, puțini ajung să reclame fraudele la autorități. Datele Gallup arată că doar 18% dintre victime au contactat poliția locală sau autoritățile statale. Numai 13% au raportat cazul autorităților federale sau Comisiei Federale pentru Comerț. În schimb, peste jumătate dintre victime au ales să meargă direct la bancă sau la instituția financiară.
Motivul principal este lipsa de încredere că plângerea va schimba ceva. Trei sferturi dintre cei care nu au reclamat frauda spun că au crezut că nu își vor mai recupera banii. Aproape șase din zece au spus că nici nu știau unde trebuie să raporteze o astfel de situație. Așa se ajunge ca multe cazuri să nu apară în statistici, deși oamenii au fost păgubiți.
Americanii cer măsuri mai ferme împotriva fraudelor
Sondajele arată și o nemulțumire puternică față de felul în care autoritățile răspund la această problemă. Aproximativ opt din zece americani cred că guvernul face prea puțin pentru prevenirea fraudelor. Această opinie este împărtășită atât de alegătorii democrați, cât și de cei republicani. Pentru oameni, problema nu mai ține de politică, ci de siguranța banilor și a datelor personale.
Pe măsură ce tentativele de fraudă devin tot mai sofisticate, oamenii cer măsuri mai eficiente. Respondenții cred că nu doar autoritățile trebuie să intervină mai ferm, ci și băncile și platformele digitale. Acestea ar trebui să ajute mai mult la prevenirea pierderilor și la protejarea utilizatorilor. Într-o perioadă în care escrocheriile au devenit aproape o rutină, mulți oameni simt că au nevoie de sprijin real, nu doar de avertismente.