Escrocheriile online au devenit o rutină în SUA. De ce tot mai multe victime aleg să nu le mai reclame

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 11:07

Tentativele de fraudă online și telefonică au ajuns să fie o problemă aproape zilnică pentru milioane de americani. Mulți oameni primesc în fiecare zi apeluri, mesaje, e-mailuri sau reclame care par făcute special ca să-i păcălească.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre tentative de frauda online