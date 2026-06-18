Scandal la vârful politicii: Nicușor Dan ar putea publica înregistrările de la Cotroceni după atacurile lui Ilie Bolojan

Tensiuni fără precedent pe axa București-Palatul Victoria. Președintele Nicușor Dan analizează posibilitatea de a da publicității înregistrările audio ale discuțiilor oficiale purtate la Palatul Cotroceni cu premierul interimar Ilie Bolojan, susțin surse politice de încredere. Decizia radicală a șefului statului vine ca o reacție directă la ultimele postări și acuzații lansate în spațiul public de liderul liberal, mutare care riscă să dinamiteze definitiv negocierile pentru formarea noului Guvern.
Negocierile politice pentru formarea noului Guvern au aruncat în aer relațiile dintre palate. Potrivit surselor politice, Președinția României analizează o măsură fără precedent: publicarea înregistrărilor audio de la consultările oficiale. Decizia radicală este luată în calcul după ce premierul interimar, Ilie Bolojan, a declanșat un atac extrem de dur pe rețelele sociale, acuzând liderii PSD că mint în legătură cu jocurile de culise din ultimele zile.
Conflictul a mocnit în spatele ușilor închise, dar a răbufnit public astăzi, după ce în cadrul ședinței liderilor PSD s-a afirmat că Ilie Bolojan ar fi bătut palma pentru susținerea noului guvern politic (Cabinetul Veștea), însă s-ar fi răzgândit brusc, în ultimul moment.
Ilie Bolojan text seismic pe Facebook: „Încetați cu minciunile și invențiile toxice!”
Replica liderului liberal nu a întârziat să apară. Într-o postare acidă pe pagina sa de Facebook, Ilie Bolojan a respins categoric orice scenariu privind o eventuală negociere ascunsă cu social-democrații și i-a acuzat pe aceștia de manipulare.
„Încetați cu minciunile folosite pentru a justifica eșecurile, fuga de răspundere și comportamentul neprincipial! În spațiul public se rostogolesc niște invenții toxice. Nu am formulat niciun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern”, a tunat Ilie Bolojan pe rețelele de socializare.
Mesajul premierului interimar a blocat practic canalele de comunicare și i-a revoltat pe partenerii de dialog, provocând o reacție instantanee inclusiv la nivelul șefului statului.
Proba audio: Consultările de la Cotroceni, la un pas de a fi date publicității
Surse de la vârful Administrației Prezidențiale afirmă că președintele Nicușor Dan a primit cu profundă indignare declarațiile publice ale lui Bolojan. Din acest motiv, la nivelul Cotroceniului se analizează juridic și politic posibilitatea de a scoate la lumină înregistrările oficiale ale discuțiilor.
Ce trebuie să știm: Toate consultările și întâlnirile oficiale purtate de liderii politici cu președintele la Palatul Cotroceni sunt înregistrate securizat, cel puțin pe suport audio.
Dacă președintele va decide să facă publice aceste fișiere, publicul va afla exact dacă Ilie Bolojan a fost sau nu de acord cu noul Cabinet și care au fost, cu exactitate, cuvintele folosite de premierul interimar în spatele ușilor închise. O asemenea mișcare ar reprezenta o premieră absolută în politica românească și ar putea dinamita definitiv orice șansă de a învesti un guvern în Parlament la începutul săptămânii viitoare.