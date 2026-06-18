Scandal la vârful politicii: Nicușor Dan ar putea publica înregistrările de la Cotroceni după atacurile lui Ilie Bolojan

Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 iun. 2026, 13:22

Tensiuni fără precedent pe axa București-Palatul Victoria. Președintele Nicușor Dan analizează posibilitatea de a da publicității înregistrările audio ale discuțiilor oficiale purtate la Palatul Cotroceni cu premierul interimar Ilie Bolojan, susțin surse politice de încredere. Decizia radicală a șefului statului vine ca o reacție directă la ultimele postări și acuzații lansate în spațiul public de liderul liberal, mutare care riscă să dinamiteze definitiv negocierile pentru formarea noului Guvern.

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