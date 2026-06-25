Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Von der Leyen, anchetată după ce a refuzat să facă publică o discuție secretă cu Zelenski și alți lideri
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene
Ombudsmanul european Teresa Anjinho a deschis o anchetă împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în legătură cu un chat de grup secret la care au participat președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri occidentali.
Citește și
- 11:49Ambasadorul României la Moscova, convocat de Rusia după închiderea consulatului rus
- 11:45Alertă de securitate în Republica Moldova. Un cetățean rus, reținut pentru activități suspecte
- 11:35Armata germană, asaltată de cereri de înrolare după relansarea serviciului militar
- 11:25Câștigătorul de 13 milioane de euro este căutat în Franța. Mai are doar câteva ore să-și revendice premiul
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News