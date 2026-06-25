Întreaga planetă pare că se cutremură. După Japonia și Venezuela, un seism lovește California, SUA

Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 a lovit miercuri nordul statului California, în apropierea orașului Willits din comitatul Mendocino, provocând răni ușoare, întreruperi de utilități și perturbări ale activităților comerciale. Seismul vine într-un context tensionat, după ce în ultimele zile alte cutremure au fost raportate în Japonia și Venezuela, amplificând îngrijorările privind activitatea seismică globală.
Potrivit agenției Xinhua, mișcarea tectonică a fost resimțită puternic în mai multe zone din nordul Californiei, fără a produce însă distrugeri majore la nivelul infrastructurii urbane din Willits.
Seismul a fost detectat în câteva secunde și a declanșat alerte automate
Cutremurul s-a produs la ora locală 8:10 (15:10 GMT), la aproximativ 11 kilometri nord de Redwood Valley, la o adâncime relativ mică, de circa 8 kilometri, potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS).
Autoritățile au confirmat că sistemul de avertizare timpurie ShakeAlert a detectat mișcarea seismică în doar cinci secunde și jumătate, declanșând alerte trimise către peste un milion de persoane înainte de începerea efectivă a cutremurului.
Răniți, pene de curent și magazine închise
În urma seismului, au fost raportate persoane rănite, însă nu au fost înregistrate decese. Informațiile provin din surse locale citate de Biroul Executiv al comitatului Mendocino.
Cutremurul a provocat întreruperi de energie electrică și alimentare cu apă pentru mii de locuitori. De asemenea, obiecte din locuințe și produse din magazine au fost aruncate de pe rafturi în timpul mișcărilor telurice.
Potrivit Local News Matters, peste 4.000 de consumatori au rămas fără electricitate în comitatul Mendocino în urma incidentului.
Efecte diferite în funcție de distanța față de epicentru
Conform relatărilor NBC Bay Area, în orașul Willits nu au fost înregistrate pagube majore la nivelul infrastructurii. Totuși, două magazine alimentare au fost închise temporar pentru verificări și reparații.
Postul public KQED a transmis că intensitatea resimțită a variat semnificativ în funcție de distanța față de epicentru. În apropiere, locuitorii au descris „scuturături puternice până la severe”, în timp ce în zonele mai îndepărtate mișcarea a fost percepută doar ușor.
Context global marcat de activitate seismică
Cutremurul din California vine la scurt timp după alte evenimente seismice semnalate în Japonia și Venezuela, ceea ce a alimentat percepția unei activități tectonice intense la nivel global în această perioadă.
Deși specialiștii nu au indicat vreo legătură directă între aceste evenimente, succesiunea lor a atras atenția asupra zonelor active de pe inelul seismic al Pacificului și din alte regiuni ale lumii.