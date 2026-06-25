Întreaga planetă pare că se cutremură. După Japonia și Venezuela, un seism lovește California, SUA

Publicat 25 iun. 2026, 11:09 Actualizat 25 iun. 2026, 11:10

Un cutremur cu magnitudinea de 5,6 a lovit miercuri nordul statului California, în apropierea orașului Willits din comitatul Mendocino, provocând răni ușoare, întreruperi de utilități și perturbări ale activităților comerciale. Seismul vine într-un context tensionat, după ce în ultimele zile alte cutremure au fost raportate în Japonia și Venezuela, amplificând îngrijorările privind activitatea seismică globală.

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