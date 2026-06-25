Câștigătorul de 13 milioane de euro este căutat în Franța. Mai are doar câteva ore să-și revendice premiul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 11:25

Un câștigător din Franța este căutat de loteria națională, după ce a câștigat 13 milioane de euro la extragerea Super Loto din 24 aprilie. Persoana nu s-a prezentat încă pentru a-și revendica premiul, deși termenul limită se apropie. Potrivit Française des Jeux, operatorul național al loteriei, câștigătorul are timp până luni, la ora 23:59, să vină să-și ia banii. Situația este una rară, mai ales pentru o sumă atât de mare.

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