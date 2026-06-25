Câștigătorul de 13 milioane de euro este căutat în Franța. Mai are doar câteva ore să-și revendice premiul

Un câștigător din Franța este căutat de loteria națională, după ce a câștigat 13 milioane de euro la extragerea Super Loto din 24 aprilie. Persoana nu s-a prezentat încă pentru a-și revendica premiul, deși termenul limită se apropie. Potrivit Française des Jeux, operatorul național al loteriei, câștigătorul are timp până luni, la ora 23:59, să vină să-și ia banii. Situația este una rară, mai ales pentru o sumă atât de mare.
Potrivit Télévision française 1, biletul câștigător a fost jucat în departamentul Orne. Persoana misterioasă a nimerit combinația câștigătoare 12 - 16 - 2 - 20 - 26, cu numărul Chance 2. Deși premiul este uriaș, câștigătorul nu a apărut până acum. Loteria încearcă de mai multe săptămâni să dea de el.
Loteria a făcut apel public pentru găsirea câștigătorului
Française des Jeux a transmis că a încercat să facă informația cunoscută prin presă și prin emisiunile în care au loc extragerile Loto. Reprezentanții loteriei spun că este o situație ieșită din comun, tocmai pentru că vorbim despre un jackpot de 13 milioane de euro. În mod normal, câștigătorii premiilor mari își revendică rapid banii. De această dată, însă, nimeni nu s-a prezentat încă.
„De trei săptămâni am lansat un apel prin intermediul presei pentru ca informația să fie distribuită. Au fost făcute și apeluri în timpul emisiunilor de tragere la sorți ale Loto”, a precizat FDJ, care a calificat situația drept „excepțională”.
Dacă premiul nu este revendicat până la termenul limită, câștigătorul pierde întreaga sumă. Banii nu vor rămâne blocați, ci vor fi folosiți din nou în cadrul jocurilor de loterie. Practic, suma va fi pusă din nou la bătaie, sub formă de câștiguri pentru alți jucători. FDJ a explicat ce se întâmplă în această situație.
„Dacă premiul nu este revendicat în termenul prevăzut, întreaga sumă va fi pusă din nou în joc, sub formă de câștiguri, în cadrul diferitelor jocuri de loterie”, a adăugat aceeași sursă.
Un caz asemănător a avut loc la Londra
O situație similară a avut loc în luna aprilie, la Londra. Un bilet de loterie cumpărat în sud-estul capitalei britanice a expirat fără ca premiul să fie revendicat. Jackpotul era de 10,6 milioane de lire sterline, adică aproximativ 12 milioane de euro. Organizatorii loteriei au încercat să găsească persoana care cumpărase biletul, însă fără rezultat.
„Putem confirma că premiul nu a fost revendicat, iar câștigătorul a pierdut această sumă care i-ar fi putut schimba viața”, a declarat Andy Carter, consilier principal pentru câștigători la Allwyn, operatorul Loteriei Naționale Britanice.
În cazul din Londra, banii vor fi folosiți pentru susținerea unor proiecte comunitare. Printre acestea se numără Exchange Erith, o organizație dedicată artelor și meșteșugurilor, dar și You and Me Happy Family Children’s Disability Trust, care sprijină copiii cu dizabilități și familiile acestora. Astfel, suma nerevendicată va ajunge în proiecte locale. Pentru câștigător, însă, șansa a fost pierdută definitiv.
Premiile mari rămân foarte rar nerevendicate
Allwyn a precizat că astfel de cazuri sunt foarte rare, mai ales când este vorba despre sume mari. De obicei, premiile care nu sunt revendicate sunt cele mici, pe care oamenii le uită sau nu le mai verifică. Un jackpot de milioane de euro atras de un bilet necăutat este mult mai neobișnuit. Tocmai de aceea, cazul din Franța atrage atât de multă atenție.
„În general, premiile nerevendicate sunt cele mai mici. Este foarte neobișnuit ca un jackpot de această dimensiune să rămână nerevendicat”, a declarat un purtător de cuvânt.
Până luni, la ora 23:59, câștigătorul din Franța mai are timp să se prezinte pentru a-și ridica premiul. Dacă nu o face, cele 13 milioane de euro vor fi pierdute. Pentru moment, loteria franceză continuă apelurile publice, în speranța că persoana care a cumpărat biletul își va verifica numerele la timp. Este o cursă contra cronometru pentru un premiu care i-ar putea schimba viața.