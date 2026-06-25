Val de foc peste Europa, Spania și Franța fierb la temperaturi nemaiîntâlnite de decenii - VIDEO

Publicat 25 iun. 2026, 12:52 Actualizat 25 iun. 2026, 12:53 Sursă Agerpres

Europa continuă să fie afectată în această perioadă de caniculă, Franța, Belgia, Regatul Unit, Spania, Austria sau Danemarca numărându-se printre țările cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. Iată ultimele noutăți privind acest val de căldură care afectează continentul european.

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