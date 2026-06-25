Val de foc peste Europa, Spania și Franța fierb la temperaturi nemaiîntâlnite de decenii - VIDEO

Europa continuă să fie afectată în această perioadă de caniculă, Franța, Belgia, Regatul Unit, Spania, Austria sau Danemarca numărându-se printre țările cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. Iată ultimele noutăți privind acest val de căldură care afectează continentul european.
Franța, sub asediul codului roșu de caniculă
În Franța, nivelul maxim de alertă de caniculă, 'codul roșu', va fi ridicat în 11 departamente din vestul țării începând de joi, ora locală 22:00 (20:00 GMT), a anunțat Meteo France. 'Vineri, se preconizează o scădere treptată a temperaturilor de-a lungul coastei atlantice, ca urmare a furtunilor de joi seara', a adăugat serviciul francez de meteorologie Meteo France, citat de AFP.
Până atunci, valul de caniculă cu care se confruntă Franța de la începutul săptămânii ar urma să atingă apogeul joi, 72 de departamente din 101 fiind vizate de codul roșu, cu 51,1 milioane de francezi afectați.
Trei decese 'constatate la domiciliu' în departamentul Pas-de-Calais, din nordul Franței, au fost 'probabil' legate de valul de caniculă care afectează Franța, a anunțat miercuri seara prefectura.
Cele trei persoane sunt 'un bărbat în vârstă care efectua lucrări în aer liber' și 'două persoane aflate la domiciliu care sufereau de alte afecțiuni', potrivit acestei surse.
Belgia se confruntă cu protestele activiștilor
În Belgia, aproximativ 20 de activiști au ocupat miercuri o zonă cu apă dintr-un parc din Bruxelles pentru a denunța lipsa locurilor dedicate scăldatului în aer liber în capitala belgiană, considerând acest lucru o absurditate în plină caniculă.
Doi adolescenți în vârstă de 17 ani s-au înecat marți într-un lac artificial în care înotul este interzis, situat într-o fostă carieră abandonată din Sprimont, în estul Belgiei.
Regatul Unit, record de căldură
Regatul Unit a doborât un record de căldură pentru luna iunie, cu 35,8 grade Celsius înregistrate la Wiggonholt, în sudul Angliei, a anunțat agenția națională de meteorologie din această țară, citată de AFP.
Met Office anunțase cu puțin timp mai devreme o temperatură de 35,7 grade Celsius, înregistrată în Charlwood, tot în sudul Angliei.
Recordul anterior era de 35,6 grade Celsius, înregistrat la 28 iunie 1976 la Southampton (sud) și, înainte de acesta, la 29 iunie 1957, la Londra.
Spania, cele mai calde zile din 1950
În Spania, luni și marți au fost cele mai calde zile înregistrate în această țară din 1950, cu o temperatură medie de 28,17 grade Celsius marți, după 28,08 de grade Celsius luni, a anunțat miercuri Agenția Națională de Meteorologie (Aemet).
'Inevitabil, vom trăi din nou experiențe similare cu cele prin care am trecut în ultimele zile', a avertizat Jim Skea, președintele IPCC/GIEC, grupul interguvernamental de experți în evoluția climei, un organism al ONU. Încălzirea din anumite regiuni sau din oceane depășește previziunile oamenilor de știință, a explicat el.
Austria se topește de la caniculă
În Austria a fost emisă alertă maximă de caniculă pentru weekend și luni, la Viena și în estul țării, precum și în mai multe orașe din sud, iar populația este îndemnată să rămână în interior în orele cele mai calde din aceste zone, unde temperatura ar putea depăși 40 de grade Celsius.
Danemarca, sub cod portocaliu
Aproape întreg teritoriul Danemarcei va intra vineri sub cod portocaliu de caniculă, al doilea nivel de alertă, cu temperaturi care ar putea urca până la 35 de grade Celsius la sfârșitul săptămânii, în special în sudul și estul țării, a anunțat miercuri Institutul Danez de Meteorologie (DMI).
Avertismentul OMS
Organizația Mondială a Sănătății a lansat un apel la investiții în 'sisteme de sănătate reziliente'. 'Nu ne putem permite să așteptăm mai mult. Liderii țărilor trebuie să acorde prioritate investițiilor în sisteme de sănătate reziliente în fața schimbărilor climatice, accelerând în același timp acțiunea climatică (#ClimateAction) și atenuând factorii aflați la originea crizei climatice', a afirmat șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pe platforma X.
Cel puțin 94 de milioane de locuitori din Europa, majoritatea din Franța și Spania, ar urma să se confrunte cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius la un moment dat al zilei, potrivit calculelor AFP.
Peste 350 de milioane de locuitori din Europa (cu excepția Turciei), adică aproape două treimi, ar urma să fie afectați de temperaturi maxime de peste 30 de grade Celsius. Această analiză, bazată pe prognozele serviciului meteorologic german și pe proiecțiile demografice pentru 2025 ale Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, corespunde cifrelor furnizate de ONG-ul austriac Klimadashboard.