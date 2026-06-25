Meseria în care moare un om în fiecare săptămână. Cifrele care arată cât de periculoasă este vara

Un fermier moare în fiecare săptămână în Germania, arată datele companiilor de asigurări din domeniul agriculturii. Cifrele sunt pentru anul 2025 și arată cât de periculoasă poate fi această meserie. Deși agricultura este văzută de multe ori ca o muncă liniștită, realitatea din teren este diferită. Oamenii lucrează cu animale, utilaje grele, echipamente tăioase și în condiții care se pot schimba rapid.
Datele folosite de publicația Agraheute vin de la Asigurarea Socială pentru Agricultură, Silvicultură și Horticultură, instituție cunoscută în Germania sub numele SVLFG. Potrivit acestor cifre, anul trecut au fost raportate 30.503 accidente în agricultura germană. Numărul este mai mic cu aproximativ 4,6% față de perioada anterioară, însă bilanțul rămâne grav. Din totalul accidentelor, 58 s-au încheiat cu moartea victimelor.
Crescătorii de animale sunt printre cei mai expuși
Cele mai multe riscuri apar în creșterea animalelor și în reparațiile utilajelor agricole. Crescătorii de animale au avut 12.089 de accidente raportate. În acest domeniu, 13 persoane și-au pierdut viața. Pericolele pot apărea la manipularea animalelor mari, în adăposturi, în timpul hrănirii sau în alte activități care par obișnuite, dar pot deveni periculoase într-o clipă.
Și reparațiile utilajelor agricole sunt extrem de riscante. În acest sector au fost raportate 7.458 de accidente, iar 13 oameni au murit. Fermierii sunt nevoiți adesea să repare rapid tractoare, combine sau alte echipamente folosite zilnic. Când lucrezi cu mașini grele, piese în mișcare și presiunea timpului, riscul de accident crește mult.
Accidente grave și în silvicultură și horticultură
În silvicultură au fost înregistrate 4.454 de accidente. Munca în pădure este una grea și periculoasă, pentru că presupune folosirea drujbelor, tăierea copacilor și deplasarea pe teren dificil. Un moment de neatenție poate avea urmări grave. Tocmai de aceea, acest domeniu rămâne unul dintre cele mai riscante pentru lucrători.
În horticultură au fost raportate 17.682 de accidente, dintre care 10 au fost mortale. Aici intră activități legate de cultivarea plantelor, îngrijirea spațiilor verzi și alte lucrări care pot părea mai puțin periculoase la prima vedere. Totuși, și în acest sector există utilaje, unelte și condiții de lucru care pot duce la accidente. Cifrele arată că riscurile nu țin doar de munca grea din câmp, ci apar în mai multe ramuri ale agriculturii.
Vara aduce cele mai multe accidente pentru fermieri
Potrivit SVLFG, sunt considerate accidente de raportat doar cazurile în care persoana rănită are nevoie de cel puțin trei zile de refacere sau de concediu medical. Asta înseamnă că statistica nu include fiecare incident minor, ci mai ales situațiile care afectează serios capacitatea de muncă. Chiar și așa, numărul accidentelor rămâne foarte mare. Pentru fermieri, riscul face parte din activitatea de zi cu zi.
Datele mai arată că persoanele tinere, cu vârste între 19 și 25 de ani, sunt implicate cel mai des în accidente. În schimb, cele mai multe decese apar la fermierii de peste 70 de ani. Vara este perioada cea mai periculoasă pentru cei care lucrează în agricultură. Cele mai multe accidente au loc în iulie, cu 9,3% din total, iar cele mai puține sunt în decembrie, cu 6,6%.