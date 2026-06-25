Meseria în care moare un om în fiecare săptămână. Cifrele care arată cât de periculoasă este vara

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 13:35

Un fermier moare în fiecare săptămână în Germania, arată datele companiilor de asigurări din domeniul agriculturii. Cifrele sunt pentru anul 2025 și arată cât de periculoasă poate fi această meserie. Deși agricultura este văzută de multe ori ca o muncă liniștită, realitatea din teren este diferită. Oamenii lucrează cu animale, utilaje grele, echipamente tăioase și în condiții care se pot schimba rapid.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre meserie periculoasa