Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Trump, despre posibilul viitor premier britanic Andy Burnham: „Este extrem de liberal”
Donald Trump, președintele SUA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a caracterizat pe Andy Burnham, singurul candidat aflat până acum în cursa pentru șefia Partidului Laburist și funcția de prim-ministru al Marii Britanii, drept „extrem de liberal”, adăugând că acesta probabil nu va susține extinderea forajelor petroliere în Marea Nordului.
Citește și
- 12:52Val de foc peste Europa, Spania și Franța fierb la temperaturi nemaiîntâlnite de decenii - VIDEO
- 12:48Planul lui Kovesi, BLOCAT de magistrații eleni
- 12:41Caz șocant în Franța: o pacientă a murit în spital din cauza căldurii
- 11:49Ambasadorul României la Moscova, convocat de Rusia după închiderea consulatului rus
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News