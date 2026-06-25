Trump, despre posibilul viitor premier britanic Andy Burnham: „Este extrem de liberal”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 12:51

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a caracterizat pe Andy Burnham, singurul candidat aflat până acum în cursa pentru șefia Partidului Laburist și funcția de prim-ministru al Marii Britanii, drept „extrem de liberal”, adăugând că acesta probabil nu va susține extinderea forajelor petroliere în Marea Nordului.

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