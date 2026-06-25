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Trump, despre posibilul viitor premier britanic Andy Burnham: „Este extrem de liberal”

Donald Trump, președintele SUA

Donald Trump, președintele SUA

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iun. 2026, 12:51

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a caracterizat pe Andy Burnham, singurul candidat aflat până acum în cursa pentru șefia Partidului Laburist și funcția de prim-ministru al Marii Britanii, drept „extrem de liberal”, adăugând că acesta probabil nu va susține extinderea forajelor petroliere în Marea Nordului.

„Nu știu nimic despre el. Văd că a fost, presupun, primarul unui oraș. Am auzit că este extrem de liberal, extrem de liberal, ceea ce înseamnă că probabil nu va deschide Marea Nordului”, a declarat Trump miercuri seară, potrivit Reuters.

Keir Starmer a demisionat luni din funcția de premier

Comentariile vin în contextul în care fostul premier Keir Starmer și-a anunțat demisia luni, în urma presiunilor generate de rezultatele slabe din sondaje și a înfrângerilor suferite în alegerile locale.

Trump a revenit și asupra relației cu Starmer, afirmând că i-a oferit acestuia „un sfat destul de bun”, să aprobe mai multe foraje în Marea Nordului, sfat care nu a fost urmat.

Relațiile dintre Washington și Londra s-au tensionat după ce Regatul Unit a respins inițial o cerere americană de a folosi baze britanice pentru atacuri asupra Iranului, decizie ulterior revizuită. Andy Burnham, fost primar al orașului Manchester, ar putea prelua conducerea guvernului britanic până la mijlocul lunii iulie.

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